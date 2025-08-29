باشگاه خبرنگاران جوان- ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج اظهار کرد: اقدام سه کشور اروپایی، با جنایات رژیم صهیونی ضد مردم مظلوم غزه برابری می‌کند و جای بسی تاسف است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به ادامه جنایات رژیم صهیونی در غزه اشاره کرد و افزود: نقشه رژیم صهیونیستی برای ایجاد اسراییل بزرگ، فقط متوجه فلسطین نیست بلکه این رژیم به دنبال تصرف تمام کشور‌های اسلامی است.

امام جمعه سنندج خواستار اتحاد و انسجام کشور‌های اسلامی در برابر توطئه‌های رژیم صهیونیستی و حمایت از ملت غزه شد.

وی با بیان اینکه مسئولان از انتقاد سازنده استقبال کنند، بر لزوم تلاش دولت برای تامین مسکن محرومان، اشتغال بکار جوانان، امنیت کشور و معیشت مردم، تاکید کرد.

خطیب جمعه سنندج در بخش پایانی خطبه ها، ضمن تبریک ماه ربیع‌الاول و ولادت پیامبر (ص)، گفت: مردم کردستان همواره عشق و ارادت خاصی به پیامبر نور و رحمت دارند و در ماه ربیع‌الاول، در آیین‌های مولودی‌خوانی این مهم نمود پیدا می‌کند.