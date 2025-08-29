باشگاه خبرنگاران جوان _ آیت‌الله محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان گفت: یکی از راه‌های تحصیل تقوای الهی تقویت اتحاد و انسجام و تشکیل صف واحد و سد محکم و بنیان مرصوص در برابر دشمنان اسلام و میهن اسلامی است.

امام‌جمعه زاهدان با اشاره به فرارسیدن دوشنبه هشتم ربیع‌الاول، سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) اظهار داشت: این مصیبت را به شما نمازگزاران و به فرزند برومند آن حضرت، امام زمان(عج) تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و البته از آنجا که ایشان پدر امام زمان(عج) هستند و با شهادتشان دوران امامت حضرت ولی‌عصر (عج) آغاز می‌شود، این مناسبت جای تبریک نیز دارد و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی در فرج حضرتش تعجیل فرماید و به ما توفیق سربازی در رکاب ایشان را عنایت کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر اینکه امام حسن عسکری(ع) آخرین امام ظاهر بودند که مردم می‌توانستند به رغم همه سختی‌ها و محاصره‌ها به محضر ایشان برسند، افزود: آن حضرت باید زمینه‌سازی برای دوران غیبت فرزندشان حضرت ولی‌عصر(عج) را انجام می‌دادند و در دوران سخت ائمه متأخر که در محاصره شدید بودند در این شرایط امام حسن عسکری (ع) اقدامات ویژه‌ای را دنبال کردند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه امام حسن عسکری(ع) مربوط به درون جامعه شیعه و پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) بود و تلاش آن حضرت این بود که جامعه شیعه به صورت یک جامعه متحد، منسجم و محکم پای آرمان‌ها و عقاید خود باقی بماند و امام هم در جهت تقویت بنیان اعتقادی و فکری جامعه شیعه می‌کوشید و هم برای ایجاد وحدت، انسجام، انس و الفت میان پیروان اهل‌بیت(ع) تلاش می‌کرد و توصیه داشت که شیعیان با یکدیگر خوب و متحد باشند و ایشان جامعه شیعه را به مثابه یک شبکه منسجم و یک جبهه متحد می‌خواستند تا هویت خود را حفظ کنند.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: کار ویژه دوم امام حسن عسکری(ع) تقویت رابطه جامعه شیعه با سایر مسلمانان و بدنه جامعه اسلامی بود و ایشان بر انس، الفت و اتحاد با دیگر مسلمانان تأکید داشتند و روایات متعددی از امام عسکری(ع) در این زمینه نقل شده است که مسلمانان شیعه را به ارتباط با سایر مسلمانان، عیادت بیماران آنان، حضور در تشییع جنازه‌هایشان و رعایت اخلاق اسلامی سفارش می‌کردند و وقتی شیعیان با اخلاق نیکو ظاهر می‌شدند، مایه سربلندی اهل‌بیت می‌گردیدند چنانکه امام می‌فرمود: «کونوا لنا زیناً ولا تکونوا علینا شیناً»؛ به گونه‌ای باشید که مایه زینت ما باشید، نه مایه سرافکندگی ما.

وی افزود: بر این اساس، کار ویژه دوم امام حسن عسکری(ع) آن بود که جامعه متحد شیعی را با جامعه اسلامی و دیگر مسلمانان پیوند دهد تا امت اسلامی بتواند به تعبیری «ید واحده» در برابر دشمنان اسلام باشد.

آیت‌الله محامی تأکید کرد: این درسی است که همه ما و ملت ما باید از امام حسن عسکری(ع) بگیریم؛ هم در تقویت ارتباطات درونی جامعه شیعه و تشکیل یک جبهه و شبکه منسجم و هم در تقویت ارتباط با سایر مسلمانان برای شکل‌گیری جبهه متحد اسلامی و ان‌شاءالله خداوند به همه ما توفیق دهد تا این درس بزرگ را بیاموزیم و زمینه‌ساز حضور و ظهور فرزند بزرگوار ایشان حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف باشیم.

امام جمعه زاهدان با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره «اتحاد مقدس»، اظهار داشت: اقتدار ایران به تعبیر مقام معظم رهبری با همان اتحاد مقدس شکل گرفت؛ اتحادی که در جریان جنگ ۱۲ روزه که رژیم صهیونیستی بر ملت ما تحمیل کرد، به خوبی نمایان شد.

وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که پیش‌تر نیز عرض کردم، یکی از عوامل مهم اقتدار، اتحاد مردم بود؛ مردمی که همگی پای کار ایران، اسلام، انقلاب و رهبری ایستادند و حتی کسانی که دل در گرو انقلاب و رهبری نداشتند و اعتقادی به انقلاب و رهبری نداشتند، اما چون ایرانی بودند و غیرت ایرانی و ملی داشتند، پشت سر ایران ایستادند و آنان دیدند که همین مرد، رهبر معظم انقلاب اسلامی است که پای کار ایران و دفاع از ایران آمده و ایستاده و عزت و اقتدار ملت ایران را تضمین کرده است.