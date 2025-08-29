همزمان با هفته دولت پروژه‌های اداره راهداری وحمل و نقل جاده‌ای شهرستان نیشابور با اعتبار بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با چهارمین روز از گرامیداشت هفته دولت و باحضور"مهدی دونده"، معاون استاندارو فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، به همراه جمعی از مدیران شهرستان، به‌صورت متمرکز پروژه‌های اداره راهداری وحمل و نقل جاده‌ای این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید. ازجمله پروژه‌های افتتاح شده می‌توان به بهره‌برداری ازپروژه لکه‌گیری هندسی و روکش آسفالت گرم دربزرگراه نیشابور-سبزوار، شامل ۵۵ هزار متر مربع لکه‌گیری و ۱۰ کیلومتر روکش آسفالت، با اعتباربیش از ۶۰۰ میلیارد ریال؛ بهره‌برداری ازپروژه بهسازی محور روستای دزق دربخش سرولایت به طول ۲.۵ کیلومتر با اعتبار بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال و بهره‌برداری ازپروژه بهسازی محور روستای سیف‌آباد دربخش مرکزی، به طول ۷۰۰ متر با اعتبار بیش از ۲۲ میلیارد ریال اشاره کرد.

منبع: مریم دانشگر

 

افتتاح همزمان پروژه‌های راهداری وحمل و نقل جاده‌ای نیشابور در هفته دولت

