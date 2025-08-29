باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

امداد حضرت زهرا (س) به رزمندگان در جنگ ۳۳ روزه + فیلم

فیلمی از روایت شهید سلیمانی و شهید کرکی از امداد حضرت زهرا (س) به رزمندگان اسلام در اوج محنت در جنگ ۳۳ روزه را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایت تکان‌دهنده شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید کرکی -فرمانده بزرگ حزب‌الله- از امداد حضرت فاطمه زهرا (س) به رزمندگان اسلام در اوج محنت در جنگ ۳۳ روزه را مشاهده می‌کنید.

 

مطالب مرتبط
امداد حضرت زهرا (س) به رزمندگان در جنگ ۳۳ روزه + فیلم
young journalists club

واکنش کاربران به حضور رهبر انقلاب در مراسم شب عاشورا + فیلم

امداد حضرت زهرا (س) به رزمندگان در جنگ ۳۳ روزه + فیلم
young journalists club

نامه زائران غیرایرانی اربعین به رهبر انقلاب اسلامی + فیلم

امداد حضرت زهرا (س) به رزمندگان در جنگ ۳۳ روزه + فیلم
young journalists club

روایت رهبرانقلاب از کودتای ۲۸ مرداد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم
۶۳۱

روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم
۵۳۲

 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم
۴۳۲

روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن در صبحگاه + فیلم
۴۳۰

تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن در صبحگاه + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم
۳۹۱

دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.