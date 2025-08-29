امداد حضرت زهرا (س) به رزمندگان در جنگ ۳۳ روزه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u062a\u06a9\u0627\u0646\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062d\u0627\u062c \u0642\u0627\u0633\u0645 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u06a9\u06cc -\u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af \u062d\u0632\u0628\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647- \u0627\u0632 \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0632\u0647\u0631\u0627 (\u0633) \u0628\u0647 \u0631\u0632\u0645\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u0627\u0648\u062c \u0645\u062d\u0646\u062a \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u06f3\u06f3 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n