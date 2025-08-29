در الیگودرز طی امسال، نیروهای انتظامی و قضایی ۱۰ باند قاچاق مواد مخدر را متلاشی کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهار تن مواد مخدر در الیگودرز در حضور مقام‌های محلی نابود شد. این رویداد به‌گفته مسئولان، تنها بخشی از کارزار گسترده پلیس برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در این منطقه است.

آنان نابودی این حجم از مواد مخدر را نشانه‌ای از مبارزه جدی دستگاه‌های امنیتی و قضایی با پدیده قاچاق در لرستان عنوان کردند.

به‌گفته سرهنگ علی اسداللهی، فرمانده انتظامی الیگودرز، از ابتدای امسال تاکنون، نیروهای انتظامی با اشراف اطلاعاتی و همکاری مردم موفق به متلاشی‌کردن 10 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در این شهرستان شده‌اند.

او شمار بازداشت‌شدگان را 134 نفر ذکر کرد و از کشف و ضبط بیش از 13 تن انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی از این افراد در طول امسال خبر داد.

به‌گفته او، چهار تن مواد مخدری که امروز به آتش کشیده شد، شامل ترکیبی از مواد سنتی و مواد صنعتی بوده که پس از پایان روند قضایی، حکم امحای آ‌ن‌ها صادر شده بود.

فرمانده نیروی انتظامی الیگودرز در سخنان خود هشدار داد که قاچاقچیان نباید تصور کنند این شهرستان محل امنی برای توزیع مواد است و از برخورد قاطعانه با هرگونه فعالیت شبکه‌های توزیع مواد مخدر سخن گفت‌.

نابودی محموله‌های کشف‌شده، بخشی از سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر در لرستان است و یکی از محورهای سخنان مقام‌های انتظامی و قضایی در مراسم امروز، نقش مردم در مبارزه با قاچاقچیان بود.

به‌گفته مقام‌های محلی بدون گزارش‌های مردمی و اطلاع‌رسانی شهروندان، دستگیری این تعداد قاچاقچی و کشف این حجم مواد مخدر امکان‌پذیر نبود.

