امام جمعه قزوین در خطبه‌های نماز جمعه گفت: دشمن به دنبال ایجاد چند صدایی در داخل کشور است و ما باید با حفظ انسجام، هوشیار باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام و المسلمین مظفری امام جمعه قزوین در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به سخنان رهبری، بر سه محور اساسی اتحاد ملی، حمایت از مسئولان و پرهیز از تخریب مبانی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: دشمنان تصور می‌کردند ایران در جنگی ۱۲ روزه تسلیم خواهد شد، اما با درایت و اقتدار مردم و نیرو‌های مسلح، این توطئه خنثی شد که این افتخاری برای همه ایرانیان است.

نماینده ولی فقیه در استان، وحدت و همدلی را پس از جنگ نیز ضروری دانست و افزود: دشمن به دنبال ایجاد چند صدایی در داخل کشور است و ما باید با حفظ انسجام، هوشیار باشیم.

وی با اشاره به توصیه رهبری مبنی بر حمایت مردم از دولت و خدمتگزاران، از استاندار قزوین به دلیل تلاش‌ها و پیگیری‌های ستودنی‌اش تقدیر کرد و هفته دولت را به تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی تبریک گفت.

امام جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تاکید بر لزوم نقد سازنده و پرهیز از تخریب مبانی جمهوری اسلامی، بیان کرد: ملت ایران درک بالای خود از مسائل سیاسی و اجتماعی را مدیون نظام جمهوری اسلامی است و باید قدردان این نعمت باشیم. نقد باید سازنده، همراه با عدالت و بدون خدشه وارد کردن به پایه‌های اساسی نظام باشد.

