مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، محمدصادق عظیمی‌فر امروز جمعه هفتم شهریور- در آیین بهره‌برداری رسمی از ۸۰۰ کیلومتر خط انتقال فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه صنعت پالایش و پخش همچون یک زنجیره به هم پیوسته در تمام جغرافیای کشور گسترده شده است، اظهار کرد: ۱۰ پالایشگاه اصلی کشور با ظرفیت روزانه ۲.۴ میلیون بشکه، نفت خام و میعانات گازی را به فرآورده‌های نفتی تبدیل می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در بخش انتقال فرآورده‌های نفتی حدود ۱۴ هزار کیلومتر خط لوله، ۱۷ هزار نفتکش جاده‌پیما و ۳ هزار مخزن‌دار ریلی فعال هستند، افزود: عملیات ذخیره‌سازی فرآورده در ۸۷ انبار نفت در سطح کشور صورت می‌گیرد و توزیع سوخت در ۷ هزار جایگاه سوخت اعم از بنزین، نفت‌گاز و سی‌ان‌جی انجام می‌شود.

افزایش تولید بنزین و نفت‌گاز

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه به دلیل رشد شتابان مصرف که بیشتر برآمده از بهره‌وری پایین در بخش‌های مصرف‌کننده همچون حمل‌ونقل و نیروگاه‌هاست، در بعضی فرآورده‌ها همچون بنزین با ناترازی و کمبود رو‌به‌رو هستیم، گفت: این شرکت از ابتدای استقرار دولت چهاردهم با چند راهبرد اصلی برای مدیریت این ناترازی گام برداشت.

عظیمی‌فر راهبرد نخست را افزایش کیفیت و کمیت تولیدات پالایشی عنوان و تصریح کرد: در سال نخست دولت چهاردهم با افزایش خوراک و راه‌اندازی برخی واحد‌های کیفی‌سازی، تولید بنزین و نفت‌گاز هر کدام به مقدار ۵ میلیون لیتر در روز افزایش یافت. همچنین تا پایان امسال دو پالایشگاه جدید در مجموع به ظرفیت ۱۸۰ هزار بشکه در روز و سه طرح کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی بهره‌برداری می‌شوند که مجموع سرمایه‌گذاری طرح‌های قابل بهره‌برداری در سال ۱۴۰۴ حدود ۳ میلیارد دلار است.

وی توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع نفت خام و فرآورده‌های نفتی را راهبرد دوم بیان کرد و ادامه داد: عمده تولیدات نفت خام و فرآورده‌های نفتی کشور در جنوب کشور است، درحالی‌که مصارف بیشتر در شمال کشور انجام می‌شود. به همین دلیل انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی به شمال همیشه یک چالش جدی و پرهزینه برای دولت بوده است.

صرفه‌جویی ۶ هزار میلیاردی

معاون وزیر نفت، خطوط لوله را همچون شریان‌های حیاتی بدن انسان دانست که وظیفه خون‌رسانی به ارگان‌های مختلف را برعهده دارند، اظهار کرد: امروز دو طرح راهبردی خط انتقال فرآورده‌های نفتی بندرعباس - رفسنجان و خط لوله انتقال نفت خام سبزآب - شازند در مجموع به طول ۸۰۰ کیلومتر و به‌سرمایه‌گذاری بیش از ۷۲۰ میلیون دلار افتتاح می‌شود که با این گام بلند افزون بر اینکه از تردد پرهزینه و پرریسک ۱۶۰۰ نفتکش جاده‌پیما که بار مالی ۶ هزار میلیارد تومانی برای حمل فرآورده‌های نفتی دارند جلوگیری می‌شود، از ظرفیت پالایشی حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز نیز استفاده می‌شود.

عظیمی‌فر راهبرد سوم را مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مصرف‌کننده معرفی کرد و گفت: گرچه بحث مصرف سوخت متولیان مختلفی دارد، اما شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با فعال کردن سازوکار گواهی صرفه‌جویی اجرای طرح‌های نوسازی و متنوع‌سازی مصرف ازجمله برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل و نیز نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کشور را تسریع کرد. همچنین با اقدام‌های مقابله با قاچاق سوخت ازسوی دستگاه‌های مختلف حدود ۵ میلیون لیتر در روز در ۵ ماهه نخست امسال کاهش مصرف نفت‌گاز محقق شده است.

وی با اعلام اینکه در نتیجه تمامی اقدام‌های انجام‌شده، هم‌اکنون مقدار ذخایر سوخت کشور در یک‌سالگی دولت چهاردهم در بخش بنزین و نفت‌گاز نسبت به سال قبل بالاتر است، بیان کرد: این امر کمک می‌کند در بیشینه مصارف همچون جنگ ۱۲ روزه و زمستان پیش‌رو به‌صورت پایدار تأمین سوخت کشور انجام شود و فرصت برای انجام تعمیرات اساسی و بازسازی پالایشگاه‌ها فراهم آید.

