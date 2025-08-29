باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رحمت الله پور بابایی، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع ریلی ایران، در برنامه رادیو اقتصاد از اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی خبر داد و گفت: این موضوع مصوب و قانونی شده است چراکه هرجا ریل نصب میشود، آبادانی نیز به همراه دارد.
وی به سرمایهگذاری ناکافی اشاره کرد و گفت: بودجه سالانه برای توسعه ریل باید اختصاص یابد و در کنار آن باید ناوگان مناسبی نیز وجود داشته باشد.
پور بابایی به نبود ناوگان اشاره کرد و افزود: علیرغم ساخت و توسعه ایستگاهها و ریلها، کمبود ناوگان یکی از مشکلات اصلی است.
به گفته وی، کارخانههای تولید واگن در کشور فعال نیستند و این موضوع باعث بیکاری آنها شده است.
پور بابایی تأکید کرد و گفت: برای پیشرفت صنعت حمل و نقل ریلی، نیاز به جذب سرمایهگذاری وجود دارد.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع ریلی ایران، به مدت زمان بازگشت سرمایه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بازگشت سرمایه در صنعت حمل و نقل ریلی بسیار طولانی است و این مسئله باعث عدم تمایل سرمایهگذاران به ورود به این حوزه شده است. برای مثال، در بخش واگن باری، بازگشت سرمایه ممکن است تا ۱۴ سال طول کشيد.
پور بابایی به هزینههای بالای کشندهها و کرایههای پایین حمل و نقل اشاره کرد افزود:به عنوان مثال، هزینه بلیت قطارهای حومهای به شدت پایین است و این موضوع توجیه اقتصادی برای سرمایهگذاران ایجاد نمیکند.
پور بابایی به این نکته اشاره کرد و افزود: که در حال حاضر هیچکس تمایل به سرمایهگذاری در صنعت حمل و نقل ریلی ندارد و این وضعیت به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم توجیه مالی برای سرمایهگذاران است.