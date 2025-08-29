باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط کشور‌های اروپایی را اقدامی در راستای منافع اسرائیل و قلدری آمریکا دانست و اظهار کرد: این اقدام علیه ایران، در حالی انجام شده که اساساً هیچ‌کدام از تحریم‌هایی که وعده رفع آن داده شده بود، برداشته نشد و در عمل چیزی تغییر نکرده است.

وی، گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، آنها را الگوی اخلاص، مردمداری و خدمت بی‌منت دانست و اظهار کرد: مدیران کشور باید با تأسی از این دو شهید بزرگوار، در جهت خدمت خالصانه به مردم حرکت کنند.

امام جمعه شهرکرد اظهار کرد: دولت‌ها باید بر اساس آموزه‌های اسلامی، فرمایشات امام خمینی (ره) و منویات مقام معظم رهبری عمل کنند تا ماندگار شوند و نامی پرافتخار در تاریخ برجای بگذارند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در واکنش به اقدامات غرب، از پیمان NPT خارج شود، اضافه کرد: با خروج از این پیمان، ایران می‌تواند نظارت‌های سیاسی و فنی بین‌المللی را کنار بگذارد و مسیر مستقلی در پیش بگیرد.

فاطمی تأکید کرد: ایران تاکنون با صبوری و تدبیر عمل کرده، اما در برابر عهدشکنی طرف‌های غربی، می‌توان گزینه‌های متقابل را در دستور کار قرار داد.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به اهمیت رفتار و گفتار مؤمنانه، توصیه کرد: با مردم خوش‌رفتار باشید، حتی اگر مخالف باشند یا ناسزا بگویند. مهربانی، ادب و سخن نیک، ابزار مؤثری برای جذب دل‌هاست.

وی با استناد به فرمایشات امام حسن عسگری (ع) افزود: حتی اگر مخالفان مریض بودند، به عیادتشان بروید و با خوش‌خلقی، از دشمنی‌ها جلوگیری کنید. ایمان و اخلاق، بیش از هر چیز، مردم را به حقیقت نزدیک می‌کند.

فاطمی، وحدت امت اسلامی را نیاز ضروری امروز جامعه دانست و تأکید کرد: اختلاف سلیقه‌ها طبیعی است، اما نباید موجب تفرقه شود. مردم باید با یکدیگر مهربان باشند و برای حفظ وحدت تلاش کنند.

وی اضافه کرد: رفتار ما باید زینت اسلام باشد. کارمندان، رانندگان، مسئولان و همه مردم باید طوری عمل کنند که غیرمسلمانان نیز از دیدن رفتار ما لذت ببرند. نباید مردم را از نظام ناامید کنیم. امام حسن (ع) می‌فرمایند: با مردم خوب باشید تا به ما جذب شوند. با رفتار ناپسند، دیگران را از دین و اهل‌بیت (ع) دور نکنید.

منبع: خبرگزاری ایسنا