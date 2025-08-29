مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، بهره‌برداری از خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی بندرعباس - رفسنجان را نمادی از اراده ملی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی احمدی‌پور امروز -جمعه هفتم شهریور- در آیین بهره‌برداری رسمی از طرح خط لوله ۲۶ اینچ انتقال فرآورده‌های نفتی از بندرعباس به رفسنجان اظهار کرد: این خط لوله به طول ۴۵۵ کیلومتر و با هدف افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت انتقال فرآورده‌ها از پالایشگاه‌های بندرعباس و ستاره خلیج‌فارس به مرکز و شمال کشور اجرا شده که نمادی از اراده ملی و بهره‌گیری از توان و ظرفیت داخلی است.

وی ظرفیت اسمی و طراحی خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی از بندرعباس به رفسنجان را ۳۰۰ هزار بشکه معادل ۴۸ میلیون لیتر در روز دانست و افزود: هم‌اکنون فاز نخست این طرح با ظرفیت عملیاتی ۱۳ میلیون لیتر در روز بهره‌برداری شده است و به تدریج در طول سال به ظرفیت کامل می‌رسد.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: بی‌شک راه‌اندازی این طرح در شرایط فعلی کشور، نقش مؤثری در کاهش ناترازی سوخت و انتقال مطمئن فرآورده‌ها در زنجیره تولید، انتقال و توزیع دارد.

خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی بندرعباس - رفسنجان و سبزآب - شازند امروز (جمعه، هفتم شهریور) با فرمان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری و با همراهی محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت به‌طور رسمی به‌صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.

خط لوله بندرعباس - رفسنجان با طول ۴۵۵ کیلومتر زیرساختی مهم برای پاسخ‌گویی به رشد تقاضای مصرف در مناطق مرکزی و شمالی کشور فراهم می‌کند. خط لوله سبزآب - شازند نیز به‌منظور افزایش و تأمین پایدار خوراک پالایشگاه‌های شازند و اصفهان با سرمایه‌گذاری ۳۳۰ میلیون یورو به بهره‌برداری رسیده است.

کارفرمای دو خط لوله شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و بهره‌بردار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است. اجرای این دو خط لوله اشتغال مستقیم ۳۵۰۰ نفر و غیرمستقیم ۷ هزار نفری را ایجاد کرده است.

منبع: شانا

برچسب ها: انتقال فرآورده‌های نفتی ، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
خبرهای مرتبط
ایجاد محدودیت در فروش نفت با ایجاد اسنپ بک+ فیلم
بهره‌برداری از ۲۹۰۰ کیلومتر خطوط انتقال نفت و فرآورده تا پایان برنامه هفتم
گام‌های پالایش و پخش برای رفع ناترازی؛ از افزایش تولید تا مقابله با قاچاق
پیاده سازی نظام مدیریت HSE در صنعت نفت وگاز کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
آخرین اخبار
مساحت اراضی کشاورزی بیش از ۱۷ میلیون هکتار است+ فیلم
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
شناسایی ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان تهران
۳.۲ همت برای توسعه شهر‌های جدید در هفته دولت سرمایه‌گذاری شد
کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق کشور
۲۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز واردات/ حراج شمش طلا در ۱۱ شهریور
تحقق رشد ۲۳ درصد صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم
مرجع رسمی حساب‌های ملی و رشد اقتصادی فقط مرکز آمار ایران است
سقف تعهدات صندوق بیمه کشاورزی در گندم ۵۰ درصد افزایش می‌یابد
لبیک سازمان اداری و استخدامی به درخواست پزشکیان/ دستگاه‌های موازی حذف می‌شوند
هدف‌گذاری تولید ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب گاز تا پایان برنامه هفتم
افزایش ظرفیت دریافت خوراک پالایشگاه ششم پارس جنوبی
چه چالش‌های برای بیمه بانوان فاقد گواهینامه موتورسیکلت وجود دارد؟ + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ شهریور ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ شهریور ۱۴۰۴
سالانه ۱۱ میلیون راس دام سبک و سنگین کشتار می شود
افزایش پرواز‌های عمره از مهرماه/ اعزام زائران به مدینه و جده از ۵ ایستگاه
تقویت دیپلماسی ریلی میان راه‌آهن‌های ایران و روسیه
حقوق ورودی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اصلاح شد+ عکس
۵۰ درصد تراکتور‌های کشور فرسوده هستند
بهره‌برداری از ۲هزار و ۱۸۶ پروژه گازرسانی در هفته دولت