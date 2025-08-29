باشگاه خبرنگاران جوان - علی احمدیپور امروز -جمعه هفتم شهریور- در آیین بهرهبرداری رسمی از طرح خط لوله ۲۶ اینچ انتقال فرآوردههای نفتی از بندرعباس به رفسنجان اظهار کرد: این خط لوله به طول ۴۵۵ کیلومتر و با هدف افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت انتقال فرآوردهها از پالایشگاههای بندرعباس و ستاره خلیجفارس به مرکز و شمال کشور اجرا شده که نمادی از اراده ملی و بهرهگیری از توان و ظرفیت داخلی است.
وی ظرفیت اسمی و طراحی خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی از بندرعباس به رفسنجان را ۳۰۰ هزار بشکه معادل ۴۸ میلیون لیتر در روز دانست و افزود: هماکنون فاز نخست این طرح با ظرفیت عملیاتی ۱۳ میلیون لیتر در روز بهرهبرداری شده است و به تدریج در طول سال به ظرفیت کامل میرسد.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: بیشک راهاندازی این طرح در شرایط فعلی کشور، نقش مؤثری در کاهش ناترازی سوخت و انتقال مطمئن فرآوردهها در زنجیره تولید، انتقال و توزیع دارد.
خطوط انتقال فرآوردههای نفتی بندرعباس - رفسنجان و سبزآب - شازند امروز (جمعه، هفتم شهریور) با فرمان مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری و با همراهی محسن پاکنژاد، وزیر نفت بهطور رسمی بهصورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.
خط لوله بندرعباس - رفسنجان با طول ۴۵۵ کیلومتر زیرساختی مهم برای پاسخگویی به رشد تقاضای مصرف در مناطق مرکزی و شمالی کشور فراهم میکند. خط لوله سبزآب - شازند نیز بهمنظور افزایش و تأمین پایدار خوراک پالایشگاههای شازند و اصفهان با سرمایهگذاری ۳۳۰ میلیون یورو به بهرهبرداری رسیده است.
کارفرمای دو خط لوله شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و بهرهبردار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است. اجرای این دو خط لوله اشتغال مستقیم ۳۵۰۰ نفر و غیرمستقیم ۷ هزار نفری را ایجاد کرده است.
منبع: شانا