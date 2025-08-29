باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی امروز در خطبه های عبادی سیاسی این هفته نماز جمعه در مصلای امام خمینی ( ره ) رشت به ادامه ویژگی های حاکم اسلامی اشاره کرد وگفت : انتخاب و گزینش نیروهای صالح یکی از شاخص های حاکم اسلامی شمرده می شود، فعالیت های نیروهای صالح و پاک دستی مدیران اعتماد در جامعه راافزایش می دهد.



نماینده ولی فقیه در گیلان به ویژگی های نیروهای صالح در جامعه اشاره کرد و افزود : در نگاه اجتماعی دست پاکی ، صالح بودن و آینده نگری ، طمع نداشتن از اهم ویژگی های نیروهای ارزشی د ر جامعه اسلامی شمرده می شود.‌

آیت الله فلاحتی به شهادت امام حسن عسکری اشاره و اذعان داشت : رفع شبه از مردم ، شبکه سازی شیعیان از اهم فعالیت های این امام همام بود.‌

وی با بیان اینکه از ویژگی های ائمه اطهار (ع ) در رفع و شناسایی مشکلات جامعه بهره گرفته شود، گفت: برای رفع مشکلات و مایحتاج افراد نیازمند جامعه شبکه سازی انجام شود و این شبکه ها نیز جهت رفع دغدغه های مردم تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان به ازدواج جوانان اشاره کرد و افزود : با لا رفتن سن ازدواج یکی از معضلات جامعه شمرده می شود، ازدواج جوانان را آسان کنید مهریه مشکل گشا نیست، ترس از مهریه بالا یکی از دغدغه های این حوزه می باشد،

ایت الله فلاحتی به استکبار جهانی اشاره و خاطر نشان کرد : رسانه های بیگانه در صدد ایجاد بی انگیزه گی در جامعه هستند، در این بخش همگان باید هوشیار باشند و حضور باشکوه مردم در نماز جمعه و در صحنه های مختلف رسانه ای شود .‌



نماینده ولی فقیه به مکانیزم ماشه اشاره کرد و افزدد: با اتحاد ملت ایران و با وجود قدرت جمهوری اسلامی در منطقه توطئه های دشمنان و تحریم ها و تهدیدهای استکبار جهانی هیچ گاه موفق نخواهد بود .

آیت الله فلاحتی در ادامه ضمن تبریک هفته دولت افزود : علاوه بر افتتاح پروژه های عمرانی در گیلان به مشکلات چون آب شرب روستایی و کشاورزی و آسفالت کوچه ها و خیابان ها و همچنین نظارت بر قیمت های کالاهای اساسی در جامعه توجه شود.

وی با تاکید بر توجه به توده های جامعه گفت : بخش های آسیب پذیر جامعه شناسایی ، و مشکلات و موانع حل شود، در این راستا همچنین نظارت و کنترل مستمر بر بازار جدی گرفته شود.