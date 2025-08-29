مکانیسم ماشه تاثیری در اراده ملت ایران ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان -حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبه های نماز جمعه تبریز با بیان اینکه مکانیسم ماشه بیشتر بار روانی بر جامعه ایجاد کرده است اظهار کرد: این اقدام ترسناک نیست، زیرا امروز کشورمان با چهار هزار و ۹۵۳ مورد تحریم بزرگ و کوچک مواجه است و در صورت اجرای مکانیسم ماشه فقط هفت مورد تحریم به آن افزوده می‌شود پس این اقدام بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

وی گفت: کشور ما همچنان در حالت جنگ است و باید قوانین جنگ در آن اجرا شود و نیرو‌های اطلاعاتی با نفوذی‌هایی که با مطرح کردن آثار مکانیسم ماشه موجب آشفتگی مردم می‌شوند و جیب‌های خود را پر می‌کنند برخورد کند.

امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: ایران تا یک سال بعد از پاره کردن برجام به وظایف خود عمل کرد و طبق قانون بعد از آن تعهداتش را کاهش داد بنابراین اروپاییان امروز حق برگشت به مکانیسم ماشه را ندارند و این اقدام غیرقانونی است و سازمان ملل به هیچ وجه نباید زیر بار این ظلم و ناعدالتی برود.

وی به اجرای پویش کمک به مردم غزه اشاره کرد و افزود: مردم ایران همواره پشتیبان مردم غزه هستند ولی امروز باید بیش از همیشه درکنار این مردم که با محاصره قحطی مواجه هستند باشیم.

امام جمعه تبریز با تبریک هفته دولت اظهار کرد: خداوند متعال اراده کرد و مردم شهیدپرور ایران را از تمام توطئه‌ها حفظ کرد و امروز در دنیا تنها حامی حق و عدالت و بشریت این ملت هستند.

وی با قدردانی از تلاش‌های دولت در افتتاح پروژه‌ها در هفته دولت گفت: همواره امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی از دولت‌ها حمایت کرده‌اند، زیرا دولت‌ها، منتخب مردم هستند و حمایت از آنها، احترام به رای مردم بوده و از طرفی کار‌های اجرایی نظام جمهوری اسلامی برعهده دولت است.

وی خاطرنشان کرد: حمایت مقام معظم رهبری و ملت از دولت برای این است که مشکلات مملکت حل شود و صرفا بحث شعار نیست. مردم رای داده و بر اساس آن رای نیز رهبر معظم انقلاب، دولت را برای خدمت به مردم تایید کرده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل اظهار کرد: مردم به شعار و مباحث سیاسی رای نمی‌دهند بلکه به قوه مجریه برای حل مشکلات و به قوه مقننه برای تصویب قوانین خوب جهت حل مشکلات رای داده‌اند.

وی با بیان اینکه مردم به اندازه کافی شعار شنیده‌اند و امروز خواهان کار و عمل هستند و دولت باید شبانه روز در راستای خدمت به مردم تلاش کند، افزود: دولت و دولتمردان باید انتقادپذیر باشند.

امام جمعه تبریز بر لزوم مشورت با کارشناسان متخصص و به خصوص در مسائل فرهنگی و دینی تاکید کرد و گفت: امروز اختلاف سم مهلک است.

