باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری، خطیب جمعه قم در آیین عبادی سیاسی نمازجمعه قم که امروز با حضور امت خداجو در مصلای قدس برگزار شد، با مرور پنج شرط تحقق سنت و نصرت الهی، بر ضرورت باور به یاری خداوند، حرکت در مسیر الهی، تحول روحی، صبر و استقامت، و نفی دائمی بودن ظلم تأکید کرد.
او با طرح این پرسش که «آیا جامعه میتواند مانعی در مسیر نصرت الهی ایجاد کند؟»، اختلاف، نزاع و فروپاشی اجتماعی را از جمله عوامل محرومیت از یاری خداوند دانست و با استناد به آیات ۱۵۲ سوره آلعمران و ۴۶ سوره انفال، علت شکست مسلمانان در جنگ احد را وجود اختلاف در جامعه اسلامی عنوان کرد.
امامجمعه قم در ادامه با نقل حدیثی از امام حسن عسکری (ع)، معیارهای ورع، عبادت، زهد و اجتهاد را برشمرد و با اشاره به سالروز امامت امام عصر (عج) در ماه ربیعالاول، بر لزوم رعایت حق سربازی نسبت به آن حضرت و نائب ایشان، مقام معظم رهبری، تأکید کرد.
آیتالله حسینی بوشهری همچنین با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، هفته دولت را فرصتی مغتنم برای مسئولان اجرایی کشور دانست تا با تلاش و سختکوشی، ناترازیها و مشکلات مردم را در حوزههای مختلف برطرف کنند.
او ضمن اشاره به نقاط قوت دولت، از جمله تبعیت از رهنمودهای رهبری و پیگیری رئیسجمهور و سران قوا در حل مسائل کشور، ابراز امیدواری کرد که با هدایتهای مقام معظم رهبری و عنایات الهی، موفقیت حاصل شود.
خطیب جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت نقد منصفانه از سوی مردم تأکید کرد و گفت: نقد سازنده میتواند به اصلاح امور و ارائه راهحل برای مشکلات منجر شود، اما باید از مشاجره و تنش پرهیز شود.
او در واکنش به فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی طرف اروپایی، اقدام آنان را در امتداد رفتار آمریکا در پارهکردن برجام دانست و تصریح کرد: اروپاییها با نادیدهگرفتن تعهدات خود، ملت ایران را گروگان گرفتهاند.
امامجمعه قم با ابراز نگرانی از کاهش رتبه علمی کشور در سطح جهانی، خواستار حمایت جدی وزارت علوم از نخبگان و جامعه علمی شد و افزود: دغدغههایی، چون کاهش ارزش پول ملی، تورم و گرانی باید در اولویت کاری مسئولان قرار گیرد تا مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد.
او گفت: نباید سایه جنگ بر سر مردم قرار گیرد؛ اگر قدرت بازدارندگی ایران اسلامی حفظ شود، دشمن جسارت حمله نخواهد داشت.
در پایان، آیتالله حسینی بوشهری با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، از جامعه جهانی خواست تا همانند ملت یمن، در برابر این جنایات ایستادگی کند و زمینه جریان زندگی در غزه را فراهم سازد.