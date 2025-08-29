به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو موسوی _ جهانبهش قلاوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی امروز در مراسم بهره برداری از طرح راهبردی خط لوله نفت خام ترش سبزآب اندیمشک به شازند گفت:مناطق نفتی برخلاف تقسیمات سیاسی و اداری، ساختار متفاوتی دارند ما در اندیمشک، حدود یک‌چهارم تولید نفت منطقه سلیمان را به عهده داریم، اما تابع مسیر منطقه مسجدسلیمان هستیم.

او افزود: این منطقه، گذرگاه شریان‌های اصلی انرژی کشور است و اهمیت راهبردی فراوانی دارد، در ارتباط با پروژه‌های جدید وزارت نفت، من تا دیروز که از روند کار مطلع بودم و در ستاد وزارت نفت و با همراهی استاندار در جریان جزئیات قرار داشتم.

قلاوند همچنین درباره مشکلات فنی خطوط انتقال انرژی گفت:خطوط انتقال نفت به ویژه خط ایذه-اصفهان با شیب شدید و شرایط سختی روبرو هستند، از قدیم این خطوط فعال بودند و اخیراً انتقال نفت ترش نیز به آنها اضافه شده است، این خطوط نقش مهمی در تولید انرژی برق‌آبی کشور دارند.

نماینده اندیمشک به مسئله مهم بیکاری در شهرستان خود اشاره کرد و گفت: با وجود ۱۵ هزار نفر بیکار در شهرستان، استخدام نیروهای بومی به حق این مردم است، بسیاری از بیکاران دارای تخصص‌های فنی و مهندسی هستند که در استخدامی ها به هیچ عنوان نباید دست کم گرفت و باید تبعیض‌ها و عدم تعادل‌ها در این حوزه به طور کامل برطرف شود.

قلاوند در پایان، هفته دولت را گرامی داشت و گفت: این هفته نماد خدمتگذاری و یادآور راه و رسم شهیدان بزرگی همچون شهید رجایی، شهید باهنر، و شهید آیت‌الله رئیسی است، این ایام را به همه مردم ایران تبریک می‌گویم.