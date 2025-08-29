مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی گفت: همزمان با هفته دولت ۶۱ طرح راهداری در استان به بهره‌برداری می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -غلامرضا رسول‌زاده در مراغه گفت: برای اجرای ۶۱ طرح راهداری شامل مجتمع‌های رفاهی، آسفالت جاده‌ها، اجرای روکش آسفالت، بهسازی راه‌های روستایی، احداث پل بیش از ۳ هزارمیلیارد تومان هزینه شده است.

وی اضافه کرد: همزمان با هفته دولت ۸ طرح راهداری شامل روکش آسفالت راه‌های بین شهری و روستایی با صرف ۳۵۰ میلیارد تومان در مراغه به بهره برداری رسیده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی همزمان با هفته دولت اجرای روکش آسفالت به طول ۱۰ کیلومتر و با اعتباربیش از ۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست.

رسول‌زاده افزود: این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و افزایش رفاه عمومی در استان اجرا شده است.

برچسب ها: طرح راهداری ، هفته دولت
خبرهای مرتبط
افتتاح ۷ طرح راهداری با حضور معاون امور عمرانی استاندار در مراغه
بهره برداری از طرح های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی
اجرای ۱۱ طرح راهداری در روستا‌های مراغه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
استمرار راه شهدا چراغ راه مسئولان است
تعیین تکلیف بیش از ۹۰ درصد اراضی اختلافی در هوراند 
افتتاح ۳۵ طرح صنعتی در شهرک بعثت تبریز
افتتاح طرح‌های عمرانی و خدماتی در آذربایجان شرقی
اصلاح ساختار اداری نیازمند حمایت مجلس است
اطلاعیه قطعی گاز در شهرک مرزداران
اصلاح ساختار نظام اداری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است