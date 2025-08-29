باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -غلامرضا رسول‌زاده در مراغه گفت: برای اجرای ۶۱ طرح راهداری شامل مجتمع‌های رفاهی، آسفالت جاده‌ها، اجرای روکش آسفالت، بهسازی راه‌های روستایی، احداث پل بیش از ۳ هزارمیلیارد تومان هزینه شده است.

وی اضافه کرد: همزمان با هفته دولت ۸ طرح راهداری شامل روکش آسفالت راه‌های بین شهری و روستایی با صرف ۳۵۰ میلیارد تومان در مراغه به بهره برداری رسیده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی همزمان با هفته دولت اجرای روکش آسفالت به طول ۱۰ کیلومتر و با اعتباربیش از ۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست.

رسول‌زاده افزود: این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و افزایش رفاه عمومی در استان اجرا شده است.