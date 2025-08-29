باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی در حاشیه نماز جمعه شهر صدرا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضوع شهرستان شدن شهر جدید صدرا که از مدت‌ها پیش دنبال شده، وارد فاز جدیدی خواهد شد.

او افزود: در تماسی با معاون وزیر کشور، مقرر شد طی هفته آتی نمایندگانی از وزارت کشور به صدرا سفر کنند تا ابعاد مختلف موضوع مستقل شدن شهر جدید صدرا را دنبال کنند.

عزیزی افزود: برنامه‌ای که برای صدرا داریم این است که مدل مدیریتی شهر جدید صدرا به گونه‌ای اعمال شود که الگویی برای سایر شهر‌های جدید باشد.

او خاطرنشان کرد: با توجه به این مساله شهر جدید صدرا به عنوان پایلوت دیده خواهد شد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد شهر جدید صدرا تحت یک مدیریت واحد و مستقل، رشد و توسعه بیشتری خواهد یافت و این توسعه تسریع می‌شود.

عزیزی اضافه کرد: متاسفانه در شرایط فعلی علی رغم تمامی زحمات، صدرا آن گونه که سزاوار است پیشرفت نکرده است در حالی که ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بی شماری دارد.

او افزود: ما طرح شهرستان شدن صدرا را به وزارت کشور ارائه کرده‌ایم و به فضل الهی با طی روال قانونی و لایحه دولت این موضوع مهم نهایی خواهد شد.

منبع: دفتر نماینده شیراز