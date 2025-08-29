واکنش اسرائیل به محرومیت از نمایشگاه تسلیحات لندن

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسرائیل با انتقاد از انگلیس، اقدام این کشور در محروم کردن مقامات اسرائیلی از حضور در نمایشگاه تسلیحات لندن را "تبعیض‌آمیز" خواند. این اقدام در پی تشدید تنش‌های دو طر بر سر جنگ غزه صورت گرفت.

یک سخنگوی دولت انگلیس روز جمعه تأیید کرد که هیچ هیئتی از کابینه از اسرائیل برای حضور در نمایشگاه تسلیحات DSEI UK ۲۰۲۵ در ماه سپتامبر دعوت نخواهد شد.

وزارت جنگ اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این محدودیت‌ها معادل یک اقدام عمدی و تأسف‌بار تبعیض‌آمیز علیه نمایندگان اسرائیل است. بر همین اساس، وزارت جنگ اسرائیل از حضور در این نمایشگاه انصراف داده و غرفه ملی برپا نخواهد کرد.»

منبع: رویترز