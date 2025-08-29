عملیات تعمیرات اساسی و نوسازی انبار ترانزیتی کالا در بندر امام خمینی(ره) با هدف ارتقای ایمنی، بهبود بهره‌وری و انطباق کامل با استانداردهای ملی و الزامات بین‌المللی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - صدراله بهرامی، معاون مهندسی و عمران این اداره کل، با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: عملیات نوسازی این انبار ترانزیتی به همراه ۵ باب انبار ترانزیتی و‌نگهداری دیگر با اعتباری معادل هزار و پانصد میلیارد تومان در برنامه تعمیرات اساسی قرار گرفته است که با هدف تعمیرات اساسی زیرساخت‌های بندری صورت پذیرفته است. 

بهرامی افزود: در جریان نوسازی انبار «تی ۱۸»، اجرای پوشش بام مقاوم در برابر رطوبت و عایق حرارت، افزایش استحکام کف انبارها و شیب‌بندی مناسب، ترمیم تیرها و ستون‌های انبار و به‌روزرسانی کامل سیستم برق و تأسیسات، بر اساس به‌روزترین استانداردهای داخلی و بین‌المللی انجام شد.  

وی افزود: این طرح با هدف افزایش طول عمر سازه، ارتقای زیرساخت‌های نگهداری کالا و تسهیل عملیات تخلیه و بارگیری اجرا شده و موجب بهبود سرعت، کیفیت و ایمنی عملیات بندری می‌شود.

تکمیل این پروژه بخشی از برنامه جامع بهسازی و توسعه زیرساخت‌های بندری در استان خوزستان است.

