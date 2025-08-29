امام جمعه موقت بندرعباس گفت: مردم ایران همیشه و در همه صحنه‌ها پیروز میدان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام و المسلمین قنبر درویشی در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس افزود: نیرو‌های مسلح ما عزتمندانه مقابل دشمن ایستادند و از همه توان نظامی خود برای مقابله با دشمن استفاده کردند.

وی گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه بسیاری از کشور‌هایی که با آمریکاییان بودند و از آنها حمایت می‌کردند به دلیل ترس از قدرت نظامی ایران، این جنگ را محکوم کردند.

خطیب نماز جمعه بندرعباس افزود: آمریکاییان همه‌ی توان خود را برای مقابله با کشورمان استفاده کردند تا پیروز میدان شوند، اما همه معادلاتش برهم خورد.

حجت الاسلام و المسلمین درویشی گفت: به رغم عمل کردن ایران به تعهدات خود، اما اخیرا دولت‌های اروپایی پرونده‌ی هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته‌ی دولت گفت: مردم تلاش کنند تا دولتمردان را یاری کنند و دولتمردان هم به مشکلات مردم در اسرع وقت رسیدگی کنند.

حجت الاسلام و المسلمین درویشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و تسلیت این روز افزود: بعد از شهادت ایشان آغاز ولایت حضرت حجت (عج) است که این روز را گرامی می‌داریم.

منبع : صدا و سیمای مرکز خلیج فارس

برچسب ها: نمازجمعه بندرعباس ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
امام جمعه بندرعباس:
دولت چهاردهم در مسیر اهداف جامعه اسلامی حرکت کند
امام جمعه بندرعباس:
جزایر سه گانه کاملا ایرانی است
امام جمعه بندرعباس:
سرزمین اشغالی دیگر برای رژیم صهیونیستی امن نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بهره برداری خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی بندرعباس، سیرجان و رفسنجان
مردم ایران در همه صحنه ها پیروز میدان هستند
آخرین اخبار
مردم ایران در همه صحنه ها پیروز میدان هستند
بهره برداری خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی بندرعباس، سیرجان و رفسنجان