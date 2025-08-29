۵۹کشته و مفقود در پی واژگونی قایق در سواحل موریتانی

یک قایق حامل مهاجران در اوایل این هفته در سواحل این کشور واژگون شده که منجر به کشته شدن دست‌کم ۴۹ نفر شده و حدود ۱۰۰ نفر نیز احتمالاً مفقود شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات موریتانی روز جمعه به خبرگزاری فرانسه اطلاع دادند که یک قایق حامل مهاجران در اوایل این هفته در سواحل این کشور واژگون شده که منجر به کشته شدن دست‌کم ۴۹ نفر شده و حدود ۱۰۰ نفر نیز احتمالاً مفقود شده‌اند.

یک مقام ارشد گارد ساحلی به خبرگزاری فرانسه گفت: «یکی از گشت‌های ما توانست ۱۷ نفر را نجات دهد. تاکنون ۴۹ جسد بازیابی و دفن شده‌اند و جست‌و‌جو ادامه دارد.»

این حادثه دوشنبه شب رخ داد زمانی که مهاجران چراغ‌های یک شهر را در سواحل موریتانی در حدود ۸۰ کیلومتری (۵۰ مایلی) شمال نوآکشوت مشاهده کردند و «به یک سمت حرکت کردند که باعث واژگونی قایق شد».

به گفته این مقام، بر اساس اظهارات بازماندگان، این قایق یک هفته پیش گامبیا را با حدود ۱۶۰ نفر از اتباع سنگال و گامبیا ترک کرده بود.

ژاندارمری محلی نیز تأیید کرد که «۴۹ جسد بازیابی و در حضور مقامات بهداشتی و اداری دفن شده‌اند.»

غرق‌شدگی در طول گذرگاه خطرناک بین آفریقا و اروپا رخ می‌دهد، چرا که جریان‌های شدید اقیانوسی و قایق‌های فرسوده، این سفر طولانی را بسیار خطرناک می‌کنند.

بر اساس گزارش سازمان غیردولتی Caminando Fronteras، در سال ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم ۱۰٬۴۵۷ مهاجر در هنگام تلاش برای رسیدن به اسپانیا از طریق دریا جان خود را از دست داده‌اند.

مقامات مقصد نهایی مهاجران در این حادثه را اعلام نکرده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه 

برچسب ها: موریتانی ، مهاجران غرق شده
