سرژ اوریه و هپاتیت B، هدیه تابستونی به پرسپولیس + فیلم

\n\u0645\u062c\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648\u0686\u06a9 \u062d\u0648\u0627\u0634\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u0698 \u0627\u0648\u0631\u06cc\u0647 \u0631\u0627 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0648 \u0646\u0642\u062f \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n