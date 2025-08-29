کتاب پاسیاد پسر خاک + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u067e\u0627\u0633\u06cc\u0627\u062f \u067e\u0633\u0631 \u062e\u0627\u06a9 \u062d\u0627\u0635\u0644 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f8\u06f0 \u0633\u0627\u0639\u062a \u0645\u0635\u0627\u062d\u0628\u0647 \u0648 \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0633\u06cc\u062f \u0622\u0632\u0627\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062d\u062c\u062a \u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0639\u0644\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0627\u0628\u0648\u062a\u0631\u0627\u0628\u06cc \u0641\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n