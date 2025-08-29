مسابقات اسکیت سرعت آماتور المپیاد استعداد‌های برتر مازندران به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و با عنوان جام آینده سازان در بابلسر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در مسابقات اسکیت سرعت آماتور المپیاد استعداد‌های برتر مازندران به مناسبت گرامیداشت هفته دولت که به مدت یک روز در سالن ورزشی سرداران شهید نوبخت برگزار شد، شرکت کنندگان در ۲ بخش پسران و دختران به صورت مجز از شهر‌های مختلف استان مازندران با هم رقابت کردند.

مسابقات اسکیت سرعت آماتور المپیاد استعداد‌های برتر پسران و دختران مازندران در ۶ رده سنی متولدان ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۲، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برگزار شد که نتایج به شرح زیر اعلام شد.

در آئین اهدای جوایز رقابت‌ها خیری نیا و خویی رئیس و نایب رئیس هیات اسکیت مازندران، احمدپور نایب رئیس شورای شهر بابلسر و ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر حضور داشتند.

نتایج مسابقات پسران

نفرات اول تا سوم رده سنی۹۸:

اول: فرهام موسوی (خانه اسکیت آمل)

دوم: دیاکوافسانه (خانه اسکیت آمل)

سوم: کیاشا حاتمی (تنکابن)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۷:

اول: مهدی عباسی (بهشهرمهدی نیا)

دوم: اریا بایی (نوشهر سوشیان)

سوم: امیر عباس شمس (چالوس اکسیژن)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۶:

اول: امیر رضا مردانی (ساری رول سار)

دوم: امیر عباس میر عباسی (چالوس هیرو)

سوم: نویان دوعلی (خانه اسکیت آمل)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۵:

اول: پرهام قره باغی (کلاردشت دنیای غلتکی)

دوم: آرشام اسفندیار (خانه اسکیت آمل)

سوم: امیر برمایی (داریوش نکا)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۴:

اول: مهبد توکلی (خانه اسکیت  آمل)

دوم: پرهام نظری (ساری پورمند)

سوم: امیر عباس حاجی نجفی (نوشهر سوشیان)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۲_۹۳:

اول: محمد یاسمین پور قوامی (حبیبی بابلسر)

دوم: سینا باقری (حبیبی بابلسر)

سوم: یاسین قلی نژاد (منصف بابل)

نتایج مسابقات دختران 

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۸:

اول: تارا اسدی (شهید شیری رستمکلا)

دوم:  نیلا رز آذری (خانه اسکیت آمل)

سوم: سارینا ریاحی (نوشهر عبداللهی)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۷: 

اول:  الینا عاملی رستمکلایی (شهید شیری رستمکلا)

دوم: محیا ملکی طائمه (ام آر ساری)

سوم: آنیتا ابراهیم کلاری (تنکابن cst)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۶:

اول: رسپینا کاظم پور (خانه اسکیت آمل)

دوم: سیده رها هاشمی سنگدهی (آکادمی اسکیت قائمشهر)

سوم: محیا عبداله تبار (حبیبی بابلسر)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۵:

اول: پرنیان اسلامی (نوشهر عبداللهی)

دوم: نورا ناظمی (نوشهر عبداللهی)

سوم مشترک: نگار رجبی (اسکیت جویبار) و سیده حلما  حاجی (سوادکوه)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۴:

اول: هلنا کریمیان کریمی (بابلسر حبیبی)

دوم: مرسانااقاسی (بابلسر حبیبی)

سوم: مائده علیخانی (نوشهر عبداللهی)

نفرات اول تا سوم رده سنی۹۲_۹۳:

اول: مهیاس مددی (خانه اسکیت آمل)

دوم: آیلین اعتمادی (طوفان نور)

سوم مشترک: نازنین مربم سلیمانی (بهشهر مهدوی نیا) و ترنم ایزدی (خانه اسکیت آمل)

