باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در مسابقات اسکیت سرعت آماتور المپیاد استعدادهای برتر مازندران به مناسبت گرامیداشت هفته دولت که به مدت یک روز در سالن ورزشی سرداران شهید نوبخت برگزار شد، شرکت کنندگان در ۲ بخش پسران و دختران به صورت مجز از شهرهای مختلف استان مازندران با هم رقابت کردند.
مسابقات اسکیت سرعت آماتور المپیاد استعدادهای برتر پسران و دختران مازندران در ۶ رده سنی متولدان ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۲، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برگزار شد که نتایج به شرح زیر اعلام شد.
در آئین اهدای جوایز رقابتها خیری نیا و خویی رئیس و نایب رئیس هیات اسکیت مازندران، احمدپور نایب رئیس شورای شهر بابلسر و ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر حضور داشتند.
نتایج مسابقات پسران
نفرات اول تا سوم رده سنی۹۸:
اول: فرهام موسوی (خانه اسکیت آمل)
دوم: دیاکوافسانه (خانه اسکیت آمل)
سوم: کیاشا حاتمی (تنکابن)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۷:
اول: مهدی عباسی (بهشهرمهدی نیا)
دوم: اریا بایی (نوشهر سوشیان)
سوم: امیر عباس شمس (چالوس اکسیژن)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۶:
اول: امیر رضا مردانی (ساری رول سار)
دوم: امیر عباس میر عباسی (چالوس هیرو)
سوم: نویان دوعلی (خانه اسکیت آمل)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۵:
اول: پرهام قره باغی (کلاردشت دنیای غلتکی)
دوم: آرشام اسفندیار (خانه اسکیت آمل)
سوم: امیر برمایی (داریوش نکا)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۴:
اول: مهبد توکلی (خانه اسکیت آمل)
دوم: پرهام نظری (ساری پورمند)
سوم: امیر عباس حاجی نجفی (نوشهر سوشیان)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۲_۹۳:
اول: محمد یاسمین پور قوامی (حبیبی بابلسر)
دوم: سینا باقری (حبیبی بابلسر)
سوم: یاسین قلی نژاد (منصف بابل)
نتایج مسابقات دختران
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۸:
اول: تارا اسدی (شهید شیری رستمکلا)
دوم: نیلا رز آذری (خانه اسکیت آمل)
سوم: سارینا ریاحی (نوشهر عبداللهی)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۷:
اول: الینا عاملی رستمکلایی (شهید شیری رستمکلا)
دوم: محیا ملکی طائمه (ام آر ساری)
سوم: آنیتا ابراهیم کلاری (تنکابن cst)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۶:
اول: رسپینا کاظم پور (خانه اسکیت آمل)
دوم: سیده رها هاشمی سنگدهی (آکادمی اسکیت قائمشهر)
سوم: محیا عبداله تبار (حبیبی بابلسر)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۵:
اول: پرنیان اسلامی (نوشهر عبداللهی)
دوم: نورا ناظمی (نوشهر عبداللهی)
سوم مشترک: نگار رجبی (اسکیت جویبار) و سیده حلما حاجی (سوادکوه)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۴:
اول: هلنا کریمیان کریمی (بابلسر حبیبی)
دوم: مرسانااقاسی (بابلسر حبیبی)
سوم: مائده علیخانی (نوشهر عبداللهی)
نفرات اول تا سوم رده سنی۹۲_۹۳:
اول: مهیاس مددی (خانه اسکیت آمل)
دوم: آیلین اعتمادی (طوفان نور)
سوم مشترک: نازنین مربم سلیمانی (بهشهر مهدوی نیا) و ترنم ایزدی (خانه اسکیت آمل)