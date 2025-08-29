باند شرقی مسیر منطقه ۲ آزادراه تهران تا نیمه دوم شهریور ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ آن‌طور که مسئولان وعده داده‌اند باند شرقی مسیر منطقه ۲ آزادراه تهران تا نیمه دوم شهریور ماه به بهره‌برداری خواهد رسید؛ پروژه‌ای که علاوه بر کوتاه کردن زمان و مسیر، بسیار ایمن بوده و استاندارد‌های بسیار خوبی در آن رعایت شده است.

باند شرقی مسیر منطقه ۲ آزادراه تهران- شمال به طول ۱۵.۵ کیلومتر حد فاصل دوآب شهرستانک تا دهانه جنوبی تونل البرز است. پل‌ها و تونل‌های زیادی در طول مسیر وجود دارد و به گفته کارشناسان، از نظر نحوه اجرا و فناوری در سطح بالایی است.

به گفته حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، استاندارد اجرای پروژه در حد و اندازه‌های جاده‌های اروپایی است و ملاحظات ایمنی و زیست محیطی در آن در سطح بالایی رعایت شده است.

با اجرای باند شرقی مسیر منطقه ۲ آزادراه تهران- شمال، صرفه جویی در مصرف سوخت به میزان ۷.۵ میلیون لیتر در سال محقق خواهد شد و ضمن اشتغال زایی، کاهش زمان سفر، کاهش تصادفات جاده‌ای، کاهش استهلاک وسایل نقلیه، در دوران احداث پروژه زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر فراهم شده است.

برپایه این گزارش، در مجموع منطقه ۲ آزادراه به چهار قسمت تقسیم شده که مسیر رفت آن ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ به بهره برداری رسید.

در سال ۱۴۰۰ و در زمان ریاست‌جمهوری حجت الاسلام والمسلمین روحانی، باند جنوبی تونل البرز افتتاح شد و در زمان مرحوم آیت‌الله رئیسی مسیر رفت این مسیر به طول ۱۶ کیلومتر به بهره برداری رسید.

امید می‌رود طی یکی دو سال آینده با تکمیل تونل البرز غربی، منطقه ۲ نیز همچون مناطق یک و چهار آزادراه تکمیل شود و فقط تکمیل منطقه سه این آزادراه به عنوان قطعه نهایی این پازل باقی خواهد ماند. منطقه‌ای که پیش از هر چیز برای تکمیل عملیات نیازمند اجماع دولت و سازمان حفاظت محیط زیست و رفع دغدغه‌های زیست‌محیطی مترتب بر آن است.

در این زمینه چندی پیش معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره آخرین وضعیت آزادراه تهران - شمال گفت: این آزاد راه چند قطعه داشت که تاکنون قطعات اول، دوم و چهارم آن به بهره برداری رسیده و فقط فاز سوم آن باقی مانده است، این قطعه علاوه بر اینکه طولانی‌ترین بخش این آزادراه است، از نظر محیط زیستی هم اثربخش‌ترین قسمت این طرح محسوب می‌شود.

«حمید ظهرابی» با اشاره به اینکه در این راستا با وزارت راه و شهرسازی دو مناقشه داریم، افزود: این وزارتخانه یک سری تعهدات عقب افتاده در فاز‌های قبلی دارد که نخست باید آنها را اجرا کند. دوم اینکه اقداماتی که قرار است انجام شود باید کمترین تخریب را داشته باشد.

ظهرابی خاطرنشان‌کرد: یکی از نقاط با اهمیت این فاز هشت کیلومتر ابتدایی آن است که در حال بحث در باره آن هستیم و هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم.

وی اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که با استفاده از فناوری‌های روز جهان، طرح را به گونه‌ای اجرا کنند که هیچ‌گونه دسترسی به دره‌های این مسیر وجود نداشته باشد، اما هنوز به توافقی نرسیدیم.

در همین پیوند، یک کارشناس حوزه راه گفت: منطقه ۳ آزادراه تهران- شمال، مهمترین منطقه این آزادراه از لحاظ زیست‌محیطی است، همچنین از لحاظ فنی ویژگی‌های خاص خود را دارد.

خدایار خاشع اظهار داشت: در منطقه ۳ آزادراه برای رسیدن به ارتفاع و عبور از رشته‌کوه‌های البرز فاصله نسبتا کافی وجود دارد، اما برای پایین آمدن از البرز تا رسیدن به دشت و دریا، فاصله اندک است؛ لذا شیب زیادی در مسافت کم خواهیم داشت و با محدودیت‌های فنی شیب مواجه خواهیم بود.

وی افزود: این منطقه به دلیل اینکه یکی از سرسبزترین مناطق ایران است، با محدودیت‌های زیست محیطی برای اجرای پروژه مواجه است.

خاشع یادآور شد: طی ۲۵ سال گذشته مطالعات زیادی روی فاز ۳ انجام شده و هنوز مشکلات اجرای پروژه در بخش زیست محیطی حل نشده است.

وی بیان‌داشت: حتی پیمانکاران پروژه در اسفندماه ۱۴۰۳ مشخص شدند، اما از آنجایی که وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه آزادراه‌ها نتوانستند با سازمان حفاظت محیط زیست به نتیجه واحد برسند، پروژه هنوز نهایی نشده است.

دبیر انجمن سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها اضافه‌کرد: با تعیین پیمانکاران پروژه، امیدوار بودیم طی حداکثر ۲ تا سه ماه اجرای این مسیر نهایی شود و پیش از فرا رسیدن فصل بارندگی (که این منطقه نیز جزو پرابرش‌ترین مناطق کشور است) وارد تونل‌ها شویم تا بتوانیم در فصل سرد در تونل‌ها کار کنیم.

وی تصریح کرد: اگر نتوان طی مدت زمان کوتاهی با سازمان حفاظت محیط زیست به توافق رسید و نتوان راه‌های دسترسی به تونل‌ها را آماده کرد، در عمل یک سال کاری دیگر از دست می‌رود.

خاشع معتقد است: ساخت راه همانند جراحی در بدن است؛ به‌طوری که با انجام عمل جراحی بالاخره جایی از بدن آسیب می‌بیند؛ در موضوع قطعه سوم نیز همین طور است و هر جبهه‌ای که برای اجرای پروژه باز شود، آسیب‌هایی به محیط زیست وارد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه دستیابی به توسعه پایدار جز با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی امکانپذیر نخواهد بود، گفت: مسائل زیست محیطی باید در اولویت وزارت راه و شهرسازی و پیمانکاران آن باشد، اما حال که قطعات یک، دو و چهار این آزادراه تکمیل شده، قطعه سوم نیز باید تکمیل شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: آزادراه تهران ، راه و شهرسازی
تکمیل قطعه سوم آزادراه تهران- شمال، نیازمند عبور از مشکلات زیست‌محیطی
