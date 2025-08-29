باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سلام نظامی بازیکنان تیم ملی فوتبال پیش از دیدار با افغانستان + فیلم

ملی پوشان فوتبال کشور هنگام طنین انداز شدن سرود ملی در بازی مقابل افغانستان سلام نظامی دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملی پوشان فوتبال کشور در چارچوب مسابقات فوتبال کافا به مصاف افغانستان رفتند و هنگام پخش سرود ملی سلام نظامی دادند.

