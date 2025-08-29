باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم های ملی فوتبال ایران و افغانستان در نخستین بازی مسابقات کافا امروز ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه «حصار استادیوم مرکزی» دوشنبه تاجیکستان به مصاف یکدیگر رفتند.
پیام نیازمند، آریا یوسفی، عارف آقاسی، علی نعمتی، روزبه چشمی، امید نورافکن، مهران احمدی، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسینزاده، مجید علیاری و علی علیپور
فیصل حمیدی، شریف محمد، مصور احدی، الیاس منصور، عمید آرزو، رحمت اکبری، نعیم رحیمی، ذوالفقار نظری، امید موسوی، مازیار کوهیار و توفیق سکندری
دقیقه ۱: نزدیک بود ایران در ثانیههای ابتدایی روی فرار سریع مهدی هاشمنژاد از سمت راست زمین به گل برسد که پاس کاتبک تماشایی این بازیکن و شوت زمینی امیرحسین حسینزاده را فیصل حمیدی با واکنش دیدنی راهی کرنر کرد.
دقیقه ۳: در زمان ارسال کرنر نورافکن از سمت چپ زمین که ثمری نداشت، علیاری در برخورد با امید موسوی، وینگر حریف در مقابل تیرک دوم دروازه افغانستان سرنگون شد که داور و تیم ویایآر اعتقادی به اعلام پنالتی نداشتند.
دقیقه ۵: فیصل حمیدی اجازه نداد فرار حسینزاده از سمت چپ زمین و پاس در عرض او به نتیجه برسد و با خروج به موقع توپ را جمع کرد.
دقیقه ۸: پاس در عمق تماشایی هاشمنژاد از بین دو مدافع افغانستان عبور کرد و به آریا یوسفی رسید که ارسال زمینی این بازیکن به مقابل دروازه را بازیکنان حریف دفع کردند.
دقیقه ۱۲: پاس ارسالی هاشم نژاد را حسین زاده نتوانست به گل تبدیل کند و با برخورد به پای بازیکن افغانستان به کرنر رفت.
دقیقه ۲۱: بازیکن افغانستان گل اول تیمش را به ثمر رساند و کمک داور بازی این گل را رد کرد، اما بعد از بازبینی در VAR این گل پذیرفته شد.