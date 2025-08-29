باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم های ملی فوتبال ایران و افغانستان در نخستین بازی مسابقات کافا امروز ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه «حصار استادیوم مرکزی» دوشنبه تاجیکستان به مصاف یکدیگر رفتند.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران

پیام نیازمند، آریا یوسفی، عارف آقاسی، علی نعمتی، روزبه چشمی، امید نورافکن، مهران احمدی، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، مجید علیاری و علی علیپور

ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان

فیصل حمیدی، شریف محمد، مصور احدی، الیاس منصور، عمید آرزو، رحمت اکبری، نعیم رحیمی، ذوالفقار نظری، امید موسوی، مازیار کوهیار و توفیق سکندری

دقایق حساس بازی

دقیقه ۱: نزدیک بود ایران در ثانیه‌های ابتدایی روی فرار سریع مهدی هاشم‌نژاد از سمت راست زمین به گل برسد که پاس کات‌بک تماشایی این بازیکن و شوت زمینی امیرحسین حسین‌زاده را فیصل حمیدی با واکنش دیدنی راهی کرنر کرد.

دقیقه ۳: در زمان ارسال کرنر نورافکن از سمت چپ زمین که ثمری نداشت، علیاری در برخورد با امید موسوی، وینگر حریف در مقابل تیرک دوم دروازه افغانستان سرنگون شد که داور و تیم وی‌ای‌آر اعتقادی به اعلام پنالتی نداشتند.

دقیقه ۵: فیصل حمیدی اجازه نداد فرار حسین‌زاده از سمت چپ زمین و پاس در عرض او به نتیجه برسد و با خروج به موقع توپ را جمع کرد.

دقیقه ۸: پاس در عمق تماشایی هاشم‌نژاد از بین دو مدافع افغانستان عبور کرد و به آریا یوسفی رسید که ارسال زمینی این بازیکن به مقابل دروازه را بازیکنان حریف دفع کردند.

دقیقه ۱۲: پاس ارسالی هاشم نژاد را حسین زاده نتوانست به گل تبدیل کند و با برخورد به پای بازیکن افغانستان به کرنر رفت.

دقیقه ۲۱: بازیکن افغانستان گل اول تیمش را به ثمر رساند و کمک داور بازی این گل را رد کرد، اما بعد از بازبینی در VAR این گل پذیرفته شد.

دقیقه ۲۶: مجید علیاری با ضربه سر گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران را به ثمر رساند.

دقیقه ۲۹: ضربه کرنر نورافکن را مدافعان افغانستان از محوطه جریمه دور کردند.

دقیقه ۳۰: داور مسابقه وقت استراحت به بازیکنان ۲ تیم داد.

دقیقه ۳۴: ارسال روزبه چشمی از سمت چپ زمین و ضربه سر مهران احمدی با فاصله کم از کنار تیرک عمودی دروازه افغانستان به بیرون رفت.

دقیقه ۳۵: پاس در عمق آریا یوسفی را مهدی هاشم‌نژاد با شوک سریع به توپ، جلو انداخت، اما شوت او از زاویه بسته ثمری نداشت و به بیرون رفت.

دقیقه ۳۶: حسین زاده گل دوم تیم ملی فوتبال ایران را به ثمر رساند.

دقیقه ۳۹: شوت راه دور حسین‌زاده ثمری نداشت و از بالای دروازه افغانستان به بیرون رفت.

دقیقه ۴۰: ضربه علیاری را دروازه بان افغانستان در اختیار گرفت.

دقیقه ۴۵: ضربه چشمی به بالای دروازه افغانستان رفت.

داور مسابقه ۶ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی گرفت.

دقیقه ۴۵+۱: ضربه سر بازیکن تیم ملی ایران به بالای دروازه افغانستان رفت.

دقیقه ۴۵+۲: ارسال بازیکن افغانستان را مدافع ایران از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ‌۴۵+۳: ضربه کرنر بازیکن افغانستان را مدافع ایران از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۴۵+۴: ضربه حسین زاده را گلر افغانستان مهار کرد.

نیمه اول بازی با نتیجه ۲ بر یک به نفع ایران به پایان رسید.

دقیقه ۵۱: ارسال هاشم‌نژاد از سمت چپ زمین و ضربه پشت سر علی علیپور از کنار دروازه افغانستان به بیرون رفت.

دقیقه ۵۴: آریا یوسفی در محوطه جریمه افغانستان سرنگون شد که داور و تیم وی‌ای‌آر اعتقادی به اعلام پنالتی نداشتند.

دقیقه ۵۵: شوت پشت محوطه توفی سکندری به زیر طاق دروازه ایران می‌رفت که واکنش پیام نیازمند توپ را به کرنر فرستاد، اما داور و کمک او کرنر نگرفتند تا سرمربی افغانستان به این موضوع معترض شود.

دقیقه ۵۶: ضربه سر حسین‌زاده روی ارسال هاشم‌نژاد به زحمت توسط مدافعان افغانستان دفع شد که البته آفساید مهاجم ایران هم در این لحظه گرفته شد.

دقیقه ۶۴: پاس زمینی حسین زاده ، مجید علیاری به موقع خود را به توپ رساند و گل سوم ایران به ثمر رسید.

‌‌ دقیقه ۶۹: شوت محکم هاشم‌نژاد از پشت محوطه جریمه به مدافع افغانستان برخورد کرد و دوباره به کرنر رفت.

دقیقه ۷۰: ارسال رامین رضائیان از کرنر سمت راست زمین و ضربه سر مجید علیاری را فیصل حمیدی در اختیار گرفت.

دقیقه ۷۳: رامین رضائیان روی ارسال چیپ مهران احمدی و در زمان ورود به محوطه جریمه افغانستان سرنگون شد که داور اعتقادی به اعلام پنالتی نداشت و بازبینی ویدئویی نیز خطایی را برای ایران تشخیص نداد.

دقیقه ۷۸: شوت سرضرب رضائیان پس از برخورد به مدافع افغانستان به کرنر رفت.

دقیقه ۸۵: علیاری نزدیک بود روی ارسال رامین رضائیان از جناح راست زمین هت‌تریک کند که ضربه سر او با اختلاف کم از روی دروازه افغانستان عبور کرد.

دقیقه ۹۰+۶ : ضربه ایستگاهی رامین رضائیان با اختلاف کم به بالای دروازه افغانستان رفت.

در نهایت این بازی با نتیجه ۳ بر یک به نفع ایران به پایان رسید.