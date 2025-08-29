دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و افغانستان در مسابقات کافا امروز در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تاجیکستان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم های ملی فوتبال ایران و افغانستان در  نخستین بازی مسابقات کافا  امروز ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه  «حصار استادیوم مرکزی» دوشنبه تاجیکستان به مصاف یکدیگر رفتند. 

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران 

پیام نیازمند، آریا یوسفی، عارف آقاسی، علی نعمتی، روزبه چشمی، امید نورافکن، مهران احمدی، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، مجید علیاری و علی علیپور

ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان 

فیصل حمیدی، شریف محمد، مصور احدی، الیاس منصور، عمید آرزو، رحمت اکبری، نعیم رحیمی، ذوالفقار نظری، امید موسوی، مازیار کوهیار و توفیق سکندری

دقایق حساس بازی 

دقیقه ۱: نزدیک بود ایران در ثانیه‌های ابتدایی روی فرار سریع مهدی هاشم‌نژاد از سمت راست زمین به گل برسد که پاس کات‌بک تماشایی این بازیکن و شوت زمینی امیرحسین حسین‌زاده را فیصل حمیدی با واکنش دیدنی راهی کرنر کرد.

دقیقه ۳: در زمان ارسال کرنر نورافکن از سمت چپ زمین که ثمری نداشت، علیاری در برخورد با امید موسوی، وینگر حریف در مقابل تیرک دوم دروازه افغانستان سرنگون شد که داور و تیم وی‌ای‌آر اعتقادی به اعلام پنالتی نداشتند.

دقیقه ۵: فیصل حمیدی اجازه نداد فرار حسین‌زاده از سمت چپ زمین و پاس در عرض او به نتیجه برسد و با خروج به موقع توپ را جمع کرد.

دقیقه ۸: پاس در عمق تماشایی هاشم‌نژاد از بین دو مدافع افغانستان عبور کرد و به آریا یوسفی رسید که ارسال زمینی این بازیکن به مقابل دروازه را بازیکنان حریف دفع کردند.

دقیقه ۱۲: پاس ارسالی هاشم نژاد را حسین زاده نتوانست به گل تبدیل کند و با برخورد به پای بازیکن افغانستان به کرنر رفت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۲۱: بازیکن افغانستان گل اول تیمش را به ثمر رساند و کمک داور بازی این گل را رد کرد، اما بعد از بازبینی در VAR این گل پذیرفته شد.

دقیقه ۲۶: مجید علیاری با ضربه سر گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران را به ثمر رساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۲۹: ضربه کرنر نورافکن را مدافعان افغانستان از محوطه جریمه دور کردند.

دقیقه ۳۰: داور مسابقه وقت استراحت به بازیکنان ۲ تیم داد.

دقیقه ۳۴: ارسال روزبه چشمی از سمت چپ زمین و ضربه سر مهران احمدی با فاصله کم از کنار تیرک عمودی دروازه افغانستان به بیرون رفت.

دقیقه ۳۵: پاس در عمق آریا یوسفی را مهدی هاشم‌نژاد با شوک سریع به توپ، جلو انداخت، اما شوت او از زاویه بسته ثمری نداشت و به بیرون رفت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۳۶: حسین زاده گل دوم تیم ملی فوتبال ایران را به ثمر رساند.

دقیقه ۳۹: شوت راه دور حسین‌زاده ثمری نداشت و از بالای دروازه افغانستان به بیرون رفت.

دقیقه ۴۰: ضربه علیاری را دروازه بان افغانستان در اختیار گرفت.

دقیقه ۴۵: ضربه چشمی به بالای دروازه افغانستان رفت.

داور مسابقه ۶ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی گرفت.

دقیقه ۴۵+۱: ضربه سر بازیکن تیم ملی ایران  به بالای دروازه افغانستان رفت.

دقیقه ۴۵+۲: ارسال بازیکن افغانستان را مدافع ایران از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ‌۴۵+۳: ضربه کرنر بازیکن افغانستان را مدافع ایران از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۴۵+۴: ضربه حسین زاده را گلر افغانستان مهار کرد.

نیمه اول بازی با نتیجه ۲ بر یک به نفع ایران به پایان رسید.

دقیقه ۵۱: ارسال هاشم‌نژاد از سمت چپ زمین و ضربه پشت سر علی علیپور از کنار دروازه افغانستان به بیرون رفت.

دقیقه ۵۴: آریا یوسفی در محوطه جریمه افغانستان سرنگون شد که داور و تیم وی‌ای‌آر اعتقادی به اعلام پنالتی نداشتند.

دقیقه ۵۵: شوت پشت محوطه توفی سکندری به زیر طاق دروازه ایران می‌رفت که واکنش پیام نیازمند توپ را به کرنر فرستاد، اما داور و کمک او کرنر نگرفتند تا سرمربی افغانستان به این موضوع معترض شود. 

دقیقه ۵۶: ضربه سر حسین‌زاده روی ارسال هاشم‌نژاد به زحمت توسط مدافعان افغانستان دفع شد که البته آفساید مهاجم ایران هم در این لحظه گرفته شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۶۴: پاس زمینی حسین زاده ، مجید علیاری به موقع خود را به توپ رساند و گل سوم ایران به ثمر رسید.

‌‌ دقیقه ۶۹: شوت محکم هاشم‌نژاد از پشت محوطه جریمه به مدافع افغانستان برخورد کرد و دوباره به کرنر رفت.

دقیقه ۷۰: ارسال رامین رضائیان از کرنر سمت راست زمین و ضربه سر مجید علیاری را فیصل حمیدی در اختیار گرفت.

دقیقه ۷۳: رامین رضائیان روی ارسال چیپ مهران احمدی و در زمان ورود به محوطه جریمه افغانستان سرنگون شد که داور اعتقادی به اعلام پنالتی نداشت و بازبینی ویدئویی نیز خطایی را برای ایران تشخیص نداد.

دقیقه ۷۸: شوت سرضرب رضائیان پس از برخورد به مدافع افغانستان به کرنر رفت.

دقیقه ۸۵: علیاری نزدیک بود روی ارسال رامین رضائیان از جناح راست زمین هت‌تریک کند که ضربه سر او با اختلاف کم از روی دروازه افغانستان عبور کرد.

دقیقه ۹۰+۶ : ضربه ایستگاهی رامین رضائیان با اختلاف کم به بالای دروازه افغانستان رفت.

در نهایت این بازی با نتیجه ۳ بر یک به نفع ایران به پایان رسید.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی افغانستان
خبرهای مرتبط
جهانبخش و طارمی به تیم ملی اضافه شدند
مسابقات کافا؛
ایران- افغانستان؛ بازی آسان شاگردان قلعه‌نویی در اولین گام
اعلام ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۵ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
عملکرد بسیار ضعیف
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
این تیم ایران درمقابل اروپا و قاره آمریکا هیچ شانسی نداره در مقابل آفریقا هم نداره
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
افتضاح
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
من فکر کردم 30 تا گل ایران زد با این حساب افغانستان ایران را برده
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بی ارزش
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
مایه خجالت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
تا فرصت باقی مانده یک سرمربی خوب برای تیم ملی فوتبال انتخاب کنید تیمی که با افغانستان این مدل بازی کند در جام جهانی باعث زنگ تفریح تیمهای دیگر میشود آبرو ریزی میشود از ما گفتن بود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
هرچند ایران با تیم اصلی بازی نکرد ولی صرف بازی کردن با یک تیم دسته سومی ارزش یک تیم قدرتمند را کم میکند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
انشاالله که که اقل مساوی کنیم بازم بدک نیست
۰
۰
پاسخ دادن
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
تولوز ۳ - ۶ پاری سن ژرمن/ نمایش ترسناک پی اس جی در شب شاعرانه ژائو نوس
ابراهیمی: استرس بازیکنان جوان در مسابقات کافا از بین می‌رود
آخرین اخبار
احسانی رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته شد
بر آورد هزینه و برنامه اعزام‌های نابینایان در جلسه هیئت رئیسه
پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
جهانبخش راهی لیگ اتریش نخواهد شد
نماد رسمی جام جهانی فوتسال بانوان معرفی شد
دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم فوتسال جوانان
پیروزی نوجوانان ایران مقابل عربستان در بسکتبال کاپ آسیا
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
کاله با اولویت جوانگرایی به لیگ برتر بسکتبال می‌آید
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
علی نژاد: تلاش، همت و رشد شما برای ما از نتیجه مهم‌تر است
۹ ژاپنی در لیگ قهرمانان اروپا/ لژیونر‌های ما کجا هستند؟
صعود سینر به یک هشتم و حذف زورف از تنیس آزاد آمریکا
تولوز ۳ - ۶ پاری سن ژرمن/ نمایش ترسناک پی اس جی در شب شاعرانه ژائو نوس
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
ابراهیمی: استرس بازیکنان جوان در مسابقات کافا از بین می‌رود
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
آگزبورگ ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار تیم کمپانی از کامبک خوردن
فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک
افشین پیروانی تا رأی استیناف مشکلی برای فعالیت ندارد
آغاز دوباره تمرینات پرسپولیس
آلاوس ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ کشتی سیمئونه در گرداب
ستاره منچستریونایتد به چلسی پیوست
مقر کنفدراسیون کبدی آسیا تا ۲ ماه آینده به ایران منتقل می‌شود