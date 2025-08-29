رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران گفت: راهکار‌های علمی و عملی بسیاری برای کاهش مصرف آب در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب وجود دارد، اما بخاطر عدم پیگیری و فرهنگ‌سازی کافی، این ظرفیت‌ها مغفول مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهدی پیرهادی با اشاره به اهمیت موضوع آب در کشور اظهار کرد: موضوع بحران آب سال‌هاست که برای همه به عنوان یک مساله روشن مطرح است ولی کم‌کاری‌های در این حوزه صورت گرفته که باید از سوی متولیان امر پاسخ داده شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، افزود: اگر تنها ۱۰ درصد در این حوزه صرفه‌جویی شود، معادل ۱.۵ برابر کل مصرف آب شرب و بهداشتی کشور صرفه‌جویی خواهیم داشت، این موضوع نشان می‌دهد که مدیریت مصرف می‌تواند راهکاری اساسی برای عبور از بحران کنونی و کم‌آبی باشد.

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به فناوری‌های نوین دنیا در حوزه مدیریت مصرف آب ادامه داد: از آنجا که تجهیزات کاهنده مصرف آب سال‌هاست در بسیاری از کشور‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در ایران به طور جدی به کار گرفته نشده است. متولیان باید توضیح دهند چرا در این زمینه اقدامی اساسی انجام نشده و چرا فرهنگ‌سازی لازم برای استفاده از این ابزار‌ها در کشور صورت نگرفته است.

پیرهادی با انتقاد از بی‌توجهی به موضوع مقررات ملی ساختمان گفت: در مقررات ملی ساختمان به عنوان یک شیوه‌نامه مناسب، به ویژه مباحث ۱۶ و ۱۹، موضوعات مرتبط با آب و انرژی به طور مشخص دیده شده، اما این قوانین در کشور و حتی تهران به درستی اجرا نمی‌شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: شورای شهر ، مصرف آب
