گزارش تصویری از برپایی میز خدمت در مصلی بندرعباس

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u061b\u0639\u06cc\u0633\u06cc \u0686\u0634\u0645 \u0628\u0631\u0627\u0647 - \u06f1\u06f4\u0645\u06cc\u0632 \u062e\u062f\u0645\u062a \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0644\u06cc \u0646\u0645\u0627\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u0628\u0646\u062f\u0631\u0639\u0628\u0627\u0633 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u0627\u0633\u062e\u06af\u0648\u06cc\u06cc \u0628\u06cc \u0648\u0627\u0633\u0637\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0627\u0626\u0631 \u0634\u062f.\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u0632 \u062e\u062f\u0645\u062a \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631\u0645\u062d\u0644 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u06f1\u06f2 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0