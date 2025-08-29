به مناسبت هفته دولت میز خدمت در مصلی نماز جمعه عبادی سیاسی بندرعباس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛عیسی چشم براه - ۱۴میز خدمت دستگاه‌های اجرایی استان در مصلی نماز جمعه بندرعباس برای پاسخگویی بی واسطه به مردم دائر شد.

همچنین میز خدمت دستگاه‌های اجرایی درمحل نماز جمعه ۱۲ شهرستان استان نیز برگزار شد.

 

 

گزارش تصویری از برپایی میز خدمت در مصلی بندرعباس

گزارش تصویری از برپایی میز خدمت در مصلی بندرعباس

گزارش تصویری از برپایی میز خدمت در مصلی بندرعباسگزارش تصویری از برپایی میز خدمت در مصلی بندرعباس

گزارش تصویری از برپایی میز خدمت در مصلی بندرعباس

گزارش تصویری از برپایی میز خدمت در مصلی بندرعباس

 

 

برچسب ها: میزخدمت ، دستگاههای اجرایی ، هفته دولت 
