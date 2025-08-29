باشگاه خبرنگاران جوان ـ احمدرضا ریحانی گفت: یکی از سیاستهای کنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرای کامل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع است و پیش بینی شده طی ماههای آینده شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر مجموعا ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش این برنامه قرار گیرند.
وی افزود: ارائه خدمات سطوح یک و دو به مردم از اهداف مهم اجرای این طرح است. احداث مراکز و خانههای بهداشت، زیرساختها و نیازهای اولیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور را برای اجرای این طرح تامین خواهد کرد.
وی با تاکید بر تشویق مردم به مسئولیتهای اجتماعی گفت: در شرایط کنونی و محدودیتهای مالی، بهره مندی از مشارکت خیران در حوزه سلامت و ایجاد انگیزه برای آنان مهم و ضروری است.
او تکریم خیران نیک اندیش را راهی برای جذب آنان جهت مشارکت در طرحهای حوزه سلامت بیان کرد و افزود: به پاس تجلیل از مشارکت خیران نیکوکار در اجرای پروژههای حوزه سلامت، باید نام خیران در طرحها و پروژهها درج شود تا خدمت آنان به جامعه بهیادگار بماند و انگیزهای برای افراد خیرخواه ایجاد گردد.
منبع: وبدا