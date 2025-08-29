باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - حجت الاسلام علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای ورود حوادث واتفاقات تاریخی باید منتظر بمانیم تا ابعاد مختلف یک رویداد تاریخی شفاف شود و زمانی از آن گذشته باشد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که طبق تجربههای قبلی اگر زودتر از موعد محتوایی را وارد کتب درسی کنیم مجبور به تغییر محتوا میشویم؛ افزود: در زمان کرونا ما محتواهایی را وارد کتاب درسی کردیم که فقط همان سال مورد استفاده قرار گرفت و سالهای بعد از کتب درسی حذف شد.
علی لطیفی همچنین به ضرورت تولید محتوای آموزشی در شرایط کنونی اشاره کرد ادامه داد: احساس میکنیم که دانشآموزان و معلمان درباره جنگ ۱۲ روزه صحبت خواهند کرد و ما سعی کردیم دستمایه اولیه گفتوگویی را تامین و آماده کنیم.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی تصریح کرد: باید با احتیاط عمل کنیم تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود و هر موضوعی در زمان مناسب وارد کتابهای درسی شود.
لطیفی، گفت: این سازمان در حال آمادهسازی سه بسته آموزشی ویژه در خصوص جنگ ۱۲ روزه برای مقاطع ابتدایی و متوسطه است پیش بینی میشود این بستههای آموزشی ظرف دو تا سه هفته آینده به مرحله نهایی برسند.
رئیس سازمان با اشاره به چالشهای موجود در فرآیند تولید، بیان کرد که بستهها به گونهای طراحی شدهاند که امکان اجرای متنوع در شرایط کلاسی و مدرسهای را فراهم کنند. او همچنین تاکید کرد که تعاملاتی با فعالان و دغدغهمندان این عرصه داشتهاند تا محتوای آموزشی متناسب با نیازهای روز جامعه تولید شود.