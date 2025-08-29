باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سهم هیجانات مردمی در جلوگیری از افزایش نرخ محصولات + فیلم

گاهی اوقات رفتار و عملکرد مردم می‌تواند تاثیرات چشمگیری در قیمت یک محصول داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد لسانی، کارشناس فضای مجازی در برنامه ایران من گفت: با کنترل هیجانات، مانع داغ شدن بازار شایعات بشویم و مردم می‌توانند با هیجانات خود نرخ یک محصول را در بازار جابه‌جا کنند.

