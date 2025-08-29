ده‌ها هزاران نفر از مردم استرالیا با برگزاری تظاهرات بزرگی در سیدنی خواستار تحریم اسرائیل به دلیل نسل‌کشی در غزه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هزاران استرالیایی امروز جمعه، دو هفته پس از اعلام دولت استرالیا مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین، در حمایت از آرمان فلسطین تظاهرات کردند.

گروه اقدام فلسطین استرالیا اعلام کرد که هفته گذشته بیش از ۴۰ تظاهرات در سراسر این کشور برگزار شده است و تخمین زده می‌شود که حدود ۳۵۰ هزار نفر در این راهپیمایی‌ها شرکت کرده‌اند، در حالی که پلیس تعداد کمتری را در برخی شهر‌ها گزارش کرده است.

جاش لیز، سازمان‌دهنده تظاهرات در سیدنی، توضیح داد که تظاهرکنندگان برای «درخواست پایان دادن به نسل‌کشی در غزه و درخواست از دولت برای اعمال تحریم علیه اسرائیل» به خیابان‌ها آمدند.

با وجود مسالمت‌آمیز بودن این تظاهرات شورای اجرایی یهودیان استرالیا، که نماینده جامعه یهودیان این کشور است، گفت که این تظاهرات «محیطی ناامن ایجاد کرده و نباید برگزار می‌شد.»

هفته گذشته، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، حملات شخصی خود را علیه آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، تشدید کرد و گفت: «من معتقدم که سابقه او برای همیشه به دلیل ضعفی که در مقابله با این هیولا‌های حماس نشان داد، لکه‌دار شده است.»

او پیش از این آلبانیزی را «سیاستمداری ضعیف که به اسرائیل خیانت کرد و یهودیان استرالیا را رها کرد» توصیف کرده بود.

آلبانیزی به نوبه خود تأکید کرد که این انتقادات را «شخصی» تلقی نمی‌کند و تأکید کرد که با رهبران سایر کشور‌ها با احترام رفتار می‌کند.

شایان ذکر است که تصمیم دولت استرالیا برای به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین که قرار است در ماه سپتامبر انجام شود، در ۱۱ آگوست و پس از شرکت ده‌ها هزار نفر در راهپیمایی عظیم روی پل معروف هاربر سیدنی در حمایت از فلسطین گرفته شد.

منبع: آر تی

برچسب ها: نسل‌کشی ، جنگ غزه ، مردم استرالیا
خبرهای مرتبط
