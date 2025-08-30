باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: تاکنون جلسه رسمی در خصوص توزیع شیرمدارس با حضور تشکل ها برگزار نشده است، اما براساس شنیده ها ردیف بودجه برای آن در نظر گرفته خواهد شد.

به گفته وی، تاکنون قراردادی برای توزیع شیرمدارس منعقد نشده و جلسه ای با حضور تشکل ها برگزار نشده است که نظرات خود را اعلام کنند.

ظفری ادامه داد: توزیع شیرمدارس در فرهنگ سازی اثر خواهد داشت و پیش بینی می شود که سرانه مصرف ۴ تا ۵ درصد افزایش دهد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی بودجه توزیع شیرمدارس به میزان توزیع و تعداد دانش آموزان بستگی دارد، افزود: اگر تمامی مقاطع تحصیلی و ۷۰ نوبت توزیع شود، بودجه بیشتری نیاز دارد. حال تا زمانی که دولت برنامه خود را در خصوص توزیع شیرمدارس اعلام نکند، برآورد دقیقی راجع به میزان بودجه نمی توان داشت.

ظفری با بیان اینکه طرح توزیع شیرمدارس بعد از گذشت ۵ سال اجرا خواهد شد، گفت: علی رغم آنکه زمان زیادی تا بازگشایی مدارس باقی نمانده، اما هنوز تصمیماتی در این خصوص اتخاذ نشده است.