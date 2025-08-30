مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی گفت: براساس شنیده‌ها امسال قرار است ردیف بودجه‌ای برای توزیع شیرمدارس در نظر گرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: تاکنون جلسه رسمی در خصوص توزیع شیرمدارس با حضور تشکل ها برگزار نشده است، اما براساس شنیده ها ردیف بودجه برای آن در نظر گرفته خواهد شد.

به گفته وی، تاکنون قراردادی برای توزیع شیرمدارس منعقد نشده و جلسه ای با حضور تشکل ها برگزار نشده است که نظرات خود را اعلام کنند.

ظفری ادامه داد: توزیع شیرمدارس در فرهنگ سازی اثر خواهد داشت و پیش بینی می شود که سرانه مصرف ۴ تا ۵ درصد افزایش دهد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی بودجه توزیع شیرمدارس به میزان توزیع و تعداد دانش آموزان بستگی دارد، افزود: اگر تمامی مقاطع تحصیلی و ۷۰ نوبت توزیع شود،  بودجه بیشتری نیاز دارد. حال تا زمانی که دولت برنامه خود را در خصوص توزیع شیرمدارس اعلام نکند، برآورد دقیقی راجع به میزان بودجه نمی توان داشت.

ظفری با بیان اینکه طرح توزیع شیرمدارس بعد از گذشت ۵ سال اجرا خواهد شد، گفت: علی رغم آنکه زمان زیادی تا بازگشایی مدارس باقی نمانده، اما هنوز تصمیماتی در این خصوص اتخاذ نشده است.

برچسب ها: توزیع شیرمدارس ، قیمت شیرخام
خبرهای مرتبط
قیمت منطقی هرکیلو شیرخام ۲۸ هزارتومان است
تولید شیرخام به ۱۲.۵ میلیون تن می‌رسد
ضرورت افزایش ۳۵ درصدی قیمت لبنیات در بازار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش فروش محصولات سایپا آغاز شد+ بخشنامه
کاهش نسبی دمای هوای شهر‌های شمالی از ۹ شهریور ماه
برنامه هفتم پیشرفت؛ فرصت طلایی حل بحران مسکن که در اجرا زمین ماند
امسال شیرمدارس توزیع می‌شود؟
آخرین اخبار
امسال شیرمدارس توزیع می‌شود؟
برنامه هفتم پیشرفت؛ فرصت طلایی حل بحران مسکن که در اجرا زمین ماند
کاهش نسبی دمای هوای شهر‌های شمالی از ۹ شهریور ماه
پیش فروش محصولات سایپا آغاز شد+ بخشنامه
عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی آغاز می‌شود
پیش‌بینی صرفه‌جویی ۱۰ درصدی آب در کشاورزی با الگوی کشت نوین
ایجاد محدودیت در فروش نفت با ایجاد اسنپ بک+ فیلم
بهره‌برداری از کریدور رشت _ آستارا تا سال ۱۴۰۷
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
تسهیل در فرآیند مالیات‌گیری مشاغل کوچک از طریق تبصره ماده ۱۰۰
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۷ شهریور ماه
تکمیل قطعه سوم آزادراه تهران- شمال، نیازمند عبور از مشکلات زیست‌محیطی
کشاورزان در هنگام رعد و برق به مکان‌های ایمن پناه ببرند
قطعی برق تولید قارچ را ۳۵ درصد کاهش داد
افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت انتقال فرآورده به مرکز کشور
بهره‌برداری از ۲۹۰۰ کیلومتر خطوط انتقال نفت و فرآورده تا پایان برنامه هفتم
هزینه پایین بلیت قطار‌های حومه‌ای توجیه اقتصادی ندارد
گام‌های پالایش و پخش برای رفع ناترازی؛ از افزایش تولید تا مقابله با قاچاق
انتقال محموله‌های کانتینری از آسیای میانه به بندرعباس ظرف یک ماه
شفافیت اطلاعات متقاضیان تسهیلات در گرو اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان
افتتاح ۵۸۸ واحد صنعتی جدید و بازفعال‌سازی ۱۳۴ واحد در کشور با حضور رئیس‌جمهور
هر کد ملی می‌تواند تا ۱۵ عدد مسکوک طلا خریداری کند
قیمت مرغ کاهشی می‌شود
وزارت نیرو در اجرای قانون مانع‌زدایی قصور کرد
معافیت مالیاتی ارز صادراتی ابلاغ شد + عکس
ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال
پیاده سازی نظام مدیریت HSE در صنعت نفت وگاز کشور
تعهد به تیم‌داری، بی‌توجهی به سهامداران/ واریز سود بیش از ۴۹ میلیون سهامدار عدالت به کجا رسید؟
الگوی کشت برمبنای آب تخصیصی بخش کشاورزی اجرا می شود
علت بالابودن قیمت گوشت در بازار چیست؟