باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بلومبرگ فاش کرد که شرکت آمریکایی استارباکس در مالزی به دلیل تشدید کمپینهای تحریم مردمی علیه تجاوز مداوم رژیم صهیونیستی علیه غزه، متحمل ضرر مالی بیسابقهای شده است.
به گفته این آژانس، ضرر خالص شرکتی که برند استارباکس را در مالزی اداره میکند، امسال بیش از سه برابر شده و به ۶۹ میلیون دلار رسیده است که نشان دهنده تأثیر تحریم فزاینده برندهای آمریکایی حامی رژیم صهیونیستی است.
بلومبرگ خاطرنشان کرد که کمپین تحریم رستورانها و برندهای فست فود آمریکایی که حامی رژیم تروریستی اسرائیل هستند، از سال گذشته افزایش یافته است، پس از آنکه گزارشها و حقایق متعدد، روابط مستقیم و غیرمستقیم این شرکتها با رژیم صهیونیستی و حمایت آن از تجاوز علیه مردم فلسطین را آشکار کرد.
این ضررها از جمله بزرگترین نتایج مالی ثبت شده توسط یک برند آمریکایی در بازار آسیا است، در حالی که آگاهی عمومی در مورد اهمیت تحریمهای اقتصادی به عنوان سلاحی مؤثر برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن رو به افزایش است.
پیش از این نیز رستورانهای زنجیرهای آمریکایی کنتاکی (کی اف سی) ۱۰۸ شعبه خود را در مالزی بهدلیل تحریمهایی مردمی که در واکنش حمایت این شرکت از حملات رژیم صهیونیستی به غزه و کمپینهای حمایت از مردم فلسطین آغاز شده بود، به طور موقت تعطیل کرد.
منبع: المسیره