باشگاه خبرنگاران جوان - روستای موئیل در اردبیل که علاوه بر سرما به چشمههای آبدرمانیاش مشهور است، یکی از ۸ روستای ایران است که برای شرکت در رقابت انتخاب روستاهای جهانی گردشگری ۲۰۲۵ نامزد شده است.
این رقابت که آذر ۱۴۰۴ از سوی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) برگزار میشود. قدمت روستا به بیش از یک قرن پیش برمیگردد؛ روستایی که محل اقامت بومیهای روستای شاهوسن است.
روستای موئیل واقع در دامنههای زیبای سبلان در نزدیکی مشگین شهر با ارتفاعی بیش از ۲۱۸۰ متر از سطح دریا بهعنوان یکی از سردترین مناطق ایران شناخته میشود. همین ویژگی، یکی از جذابیتهایی است که موئیل را مورد علاقه گردشگران قرار داده است. دهیار روستا با اشاره به اینکه اهالی این منطقه در تابستان لباس گرم میپوشند میگوید: «در فصل تابستان خیلی از استانها دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد را تجربه میکنند؛ درحالیکه دما در روستای موئیل فقط ۱۰ درجه سانتیگراد بالای صفر است؛ به همین دلیل، گردشگران از پایتخت یا مناطق گرم به اینجا سفر میکنند تا آب و هوای خنک را تجربه کنند.» یحیی نصیری میافزاید: «۱۵۰ سوئیت در روستا برای اقامت گردشگران وجود دارد.»
یکی دیگر از ویژگیهای جالب روستای گردشگری موئیل، وجود چشمههای آبگرم طبیعی و مصنوعی است. دهیار روستای موئیل در اینباره میگوید: «روستای موئیل امکانات فراوانی ازجمله ۱۲ مجتمع آبدرمانی دارد که سبب جذب گردشگران بسیاری شده است. مسیر کوهستان سبلان درست از روستای موئیل عبور میکند که به جذابیتهای این روستا اضافه کرده است.» نصیری با بیان اینکه مجتمعهای آبدرمانی نقش زیادی در جذب گردشگر در این روستا داشتهاند، میافزاید: «خیلی از گردشگران برای استفاده از امکانات آبدرمانی به این روستا سفر میکنند؛ بهویژه اینکه آبوهوای کوهستانی موئیل سبب میشود در اواسط تابستان هم هوا خنک و حتی گاهی رو به سردی برود.»
روستای موئیل در حالی در بین نامزدهای نهایی ثبت جهانی فرصت قرار گرفته که بهگفته دهیار روستا، اهالی خونگرم و مهربانی هم دارد که اغلب در فعالیتهای روستا مشارکت دارند. یحیی نصیری درباره مشارکت مردمی اهالی روستا عنوان میکند: «جشنواره کوچ عشایر در روستا با مشارکت اهالی و در فروردین برگزار میشود که به جذب بیشتر گردشگران کمک کرده است.» او میگوید: «یکی از اشکالاتی که سازمان جهانی گردشگری به روستای موئیل گرفت، نما و منظر روستا بود. اگر امسال نتوانیم بهعنوان روستای گردشگری ثبت جهانی شویم، امیدوار هستیم طی ۲ سال آینده به این موفقیت دست پیدا کنیم.»
یحیی نجارقابل، معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اردبیل میگوید: «تاسیسات گردشگری و معابر روستای هدف گردشگری موئیل بهعنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری استان بهصورت کامل برای حضور و استفاده افراد کمتوان جسمی دسترسپذیر شده است.»
منبع: همشهری آنلاین