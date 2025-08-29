ملاحظات ایران برای انسداد احتمالی تنگه هرمز چه مواردی است؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - کشور ایران به منظور مسدودسازی تنگه هرمز ملاحظاتی خاص دارد که حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل استراتژیک درباره آن توضیحاتی را ارائه کرده است که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.