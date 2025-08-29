باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ملاحظات ایران برای انسداد احتمالی تنگه هرمز چه مواردی است؟ + فیلم

ایران به منظور مسدودسازی تنگه هرمز ملاحظاتی خاص دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کشور ایران به منظور مسدودسازی تنگه هرمز ملاحظاتی خاص دارد که حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل استراتژیک درباره آن توضیحاتی را ارائه کرده است که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

Iran (Islamic Republic of)
نااشنا
۰۰:۰۰ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
در کل کشتیهای سه کشور اروپایی و آمریکا باید دچار مشکلات شوند تا اینکار ایران برایشان هزینه ساز شود تا کلا غربیها بدانند که جهان مانند 50سال پیش نیست و کشورهای اسلامی خود را از نظر نظامی تقویت و قدرتمند کرده اند و دیگر زیر بار زور غربیها و استعمارگران نمی‌روند.
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اگر اونها همه جوره به ما فشار می‌آورند ماهم تنگه هرمز را مین گذاری کنیم برای اونها
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
سلام بردلاو مردان نیروهای نظامی کشور مان ببندید تا این حرمزاده ها نتوانند گذر کنند
۷
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۰ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
وطن فروش منفی میده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اگه بخواهیم؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ملاحظاتش فقط چین هست خودزنی می کنه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
تنگه هرمز باید بطور کامل باید بسته شود
مرد باشید عمل کنید
تنها قدرت ایران همین است و بس
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
نمیتونه حرف بزنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
فقط شعار می دهید
۱۲ روز جنگ فرصت طلایی رو از دست دادید برای نابودی اسرائیل
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ترسو
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
چرندیات دوباره شد.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
با یمنی ها نباید کسی مقایسه شود اونها عالی عمل می کنند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیمی
ابراهیمی
۱۸:۰۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بسیارعالی خدایارویاورتان
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ولی در برنامه ای شنیدم گفتن صددرصد تنگه مال ایران نیست و نمیتونیم تمامشو ببندیم و کسیو راه ندیم. حدودن ۳۰درصدی عمان فک کنم سهیم است از سمت مرزی خودش
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
با مردم عادی مصاحبه بکنید از مقدم سودمنتراست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
نوش دارو بعد از مرگ سهراب دیگه فایده نداره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بستن تنگه هرمز خروج از ان پی تی همون چیزیه که اسراییل میخواد
۰
۳
پاسخ دادن