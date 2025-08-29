اجرای تبصره ماده ۱۰۰ نقش بسیار موثری در تسریع و تسهیل فرآیند مالیات گیری مشاغل کوچک و متوسط کشور دارد که اجرایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم یکی از موضوعات مهم در عرصه مالیاتی کشور است که  با اجرای این طرح شاهد تسهیل و تسریع در فرآیند مالیات‌ گیری در مشاغل کوچک ‌در کشور خواهیم بود.

در همین رابطه اخیرا سید هادی سبحانیان  رئیس سازمان امور مالیاتی، در خصوص مزایای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اظهار داشت: این تبصره به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند مالیات‌گیری برای مشاغل کوچک و متوسط طراحی شده است.

وی ادامه داد: تبصره ماده ۱۰۰ به مشاغل این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به ارائه مدارک پیچیده، مالیات خود را محاسبه و پرداخت کنند. این امر به کاهش بار اداری و تسهیل فرآیند مالیاتی کمک می‌کند.

رئیس سازمان به این نکته اشاره کرد که برخی از مشاغل با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و شرایط خاص می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. این موضوع به حمایت از کسب‌وکارهای کوچک کمک می‌کند.

 او همچنین بر لزوم ایجاد عدالت مالیاتی تأکید کرد و گفت که تبصره ماده ۱۰۰ به دنبال ایجاد توازن در پرداخت مالیات و جلوگیری از فشار بر مشاغل کوچک و متوسط است.

همچنین پیش از این هم مهدی امیدوار نائب‌ رئیس اتاق اصناف تهران گفت: اجرای تبصره ماده ۱۰۰ نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار و اقتصاد کشور دارد و با اجرای این طرح شاهد بهبود و رشد اقتصادی کشور خواهیم بود.

گفتنی است تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان ابزاری برای تسهیل فرآیند مالیاتی و حمایت از مشاغل کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است. اجرای این طرح نشان‌دهنده اهمیت این تبصره در ایجاد عدالت مالیاتی و کاهش بار اداری برای مشاغل است. این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش رضایت مشاغل کمک کند.

 

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
خبرهای مرتبط
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
حرکت سازمان امور مالیاتی کشور به سمت وصول برخط مالیات
مالیات ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مودی صفر شد
خبر خوش مالیاتی به مودیان+ فیلم
خصوصی‌سازی واقعی تنها راه توسعه صنعت پتروشیمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
آخرین اخبار
مساحت اراضی کشاورزی بیش از ۱۷ میلیون هکتار است+ فیلم
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
شناسایی ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان تهران
۳.۲ همت برای توسعه شهر‌های جدید در هفته دولت سرمایه‌گذاری شد
کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق کشور
۲۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز واردات/ حراج شمش طلا در ۱۱ شهریور
تحقق رشد ۲۳ درصد صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم
مرجع رسمی حساب‌های ملی و رشد اقتصادی فقط مرکز آمار ایران است
سقف تعهدات صندوق بیمه کشاورزی در گندم ۵۰ درصد افزایش می‌یابد
لبیک سازمان اداری و استخدامی به درخواست پزشکیان/ دستگاه‌های موازی حذف می‌شوند
هدف‌گذاری تولید ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب گاز تا پایان برنامه هفتم
افزایش ظرفیت دریافت خوراک پالایشگاه ششم پارس جنوبی
چه چالش‌های برای بیمه بانوان فاقد گواهینامه موتورسیکلت وجود دارد؟ + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ شهریور ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ شهریور ۱۴۰۴
سالانه ۱۱ میلیون راس دام سبک و سنگین کشتار می شود
افزایش پرواز‌های عمره از مهرماه/ اعزام زائران به مدینه و جده از ۵ ایستگاه
تقویت دیپلماسی ریلی میان راه‌آهن‌های ایران و روسیه
حقوق ورودی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اصلاح شد+ عکس
۵۰ درصد تراکتور‌های کشور فرسوده هستند
بهره‌برداری از ۲هزار و ۱۸۶ پروژه گازرسانی در هفته دولت