باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم یکی از موضوعات مهم در عرصه مالیاتی کشور است که با اجرای این طرح شاهد تسهیل و تسریع در فرآیند مالیات گیری در مشاغل کوچک در کشور خواهیم بود.
در همین رابطه اخیرا سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی، در خصوص مزایای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اظهار داشت: این تبصره به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند مالیاتگیری برای مشاغل کوچک و متوسط طراحی شده است.
وی ادامه داد: تبصره ماده ۱۰۰ به مشاغل این امکان را میدهد که بدون نیاز به ارائه مدارک پیچیده، مالیات خود را محاسبه و پرداخت کنند. این امر به کاهش بار اداری و تسهیل فرآیند مالیاتی کمک میکند.
رئیس سازمان به این نکته اشاره کرد که برخی از مشاغل با توجه به ظرفیتهای اقتصادی و شرایط خاص میتوانند از معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند. این موضوع به حمایت از کسبوکارهای کوچک کمک میکند.
او همچنین بر لزوم ایجاد عدالت مالیاتی تأکید کرد و گفت که تبصره ماده ۱۰۰ به دنبال ایجاد توازن در پرداخت مالیات و جلوگیری از فشار بر مشاغل کوچک و متوسط است.
همچنین پیش از این هم مهدی امیدوار نائب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: اجرای تبصره ماده ۱۰۰ نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار و اقتصاد کشور دارد و با اجرای این طرح شاهد بهبود و رشد اقتصادی کشور خواهیم بود.
گفتنی است تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان ابزاری برای تسهیل فرآیند مالیاتی و حمایت از مشاغل کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است. اجرای این طرح نشاندهنده اهمیت این تبصره در ایجاد عدالت مالیاتی و کاهش بار اداری برای مشاغل است. این اقدامات میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش رضایت مشاغل کمک کند.