با حضور استاندار آذربایجان شرقی پروژه‌های شهرداری و گلخانه‌ای با اعتبار ۷۸ میلیارد تومان در عجب شیر به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -به مناسبت هفته دولت بهره‌برداری از طرح‌های شهرداری عجب شیر شامل:آسفالت ریزی معابر شهر با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان، پیاده رو سازی و اجرای کفپوش معابر شهری با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان، مجتمع فرهنگی ورزشی شهرداری شامل آمفی تئاتر روباز- زمین چمن مصنوعی- زمین والیبال ساحلی- زمین بسکتبال با اعتبار ۵ میلیارد تومان، احداث ترمینال برون شهری با اعتبار ۵ میلیارد تومان می‌باشد.

 واحد گلخانه‌ای سبزی و صیفی با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان در ۱۱ هزار متر مربع با ظرفیت تولید ۳۰۰تن سبزی و صیفی و با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۱۵ نفر به بهره برداری رسید.

