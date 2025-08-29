باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در آیین تجلیل از قضات برتر استان اصفهان ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت با تأکید بر ضرورت انسجام هرچه بیشتر مردم، مسئولان و کارگزاران نظام در شرایط حساس کنونی گفت: در شرایطی که تهدیدات و خطرات از سوی استکبار جهانی علیه ایران و انقلاب اسلامی وجود دارد، اهمیت تعامل، همکاری، هم‌افزایی و پایبندی به تکالیفی که مقام معظم رهبری برای اقشار مختلف تعیین کرده‌اند بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی در ادامه سخنانش از بیانیه‌ای که اخیرا توسط گروهی محدود منتشر شده بود، انتقاد کرد و‌گفت: افرادی مأمور یا غافل، دست به صدور بیانیه‌ای برخلاف عزت و اقتدار ملت ایران زده‌اند و در حقیقت بلندگوی استکبار شدند؛ عباراتی در آن بیانیه ذکر شده که شایسته بود تنها از زبان آمریکا، رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی شنیده شود نه از زبان برخی افراد مدعی داخل کشور.

منتظری با اشاره به اظهار پشیمانی برخی امضاکنندگان این بیانیه تصریح کرد: هشدار ما به کسانی که همچنان بر ادامه مسیر ننگین خود اصرار دارند این است که این راه، غرق شدن در گرداب نوکری آمریکا و اسرائیل است.

حمایت و همکاری دستگاه قضایی با دولت

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه سخنانش تأکید کرد: تعامل، پشتیبانی و انسجام، اصل اساسی کار دستگاه قضایی در قبال دولت است. ما وظیفه داریم دولت را کمک و حمایت کنیم، اما اگر اشکالی را مشاهده کردیم، تکلیف داریم تذکر دهیم.

وی در خصوص وظایف ذاتی قوه قضائیه افزود: برخورد متناسب با فساد و کجروی‌ها وظیفه‌ای ذاتی است و بر آن پایبند هستیم. البته مبارزه با فساد بدون همکاری مدیران عالی دستگاه اجرایی و ایجاد بستر مناسب برای کشف و برخورد با آن ممکن نخواهد بود.

منتظری همچنین بر ضرورت پایش مستمر برای پیشگیری از فساد در درون قوه قضاییه تأکید کرد و گفت: با توجه به گستردگی و حساسیت بالای کار در قوه قضاییه، ممکن است عده‌ای اندک اسیر وسوسه‌های شیطانی شوند. وظیفه ما مراقبت دائم، پایش مستمر و برخورد قاطع با هرگونه لغزش است.

وی شرط اصلی مشروعیت مسند قضاوت را عدالت عنوان کرد و ادامه داد:قاضی باید در وهله اول عادل باشد، چراکه اساس مشروعیت تصدی قضاوت عدالت است. قاضی باید توان غلبه بر نفس داشته باشد تا در شرایط خطرناک و وسوسه‌انگیز از لغزش مصون بماند.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: امر قضاوت در عین آنکه مسئولیتی بسیار سنگین است، در صورتی که با عدالت و پاکدستی همراه باشد، اجر الهی والایی برای قاضی به همراه دارد.

اجرای سند تحول قضایی و ارزیابی آراء

منتظری در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم سنجش کیفی در کنار سنجش کمی آرای قضات و تقدیر از قضات برتر تأکید کرد و گفت: لازم است همه کارگزارانی که وظیفه خود را به نحو شایسته انجام می‌دهند مورد قدردانی قرار گیرند.

وی با اشاره به اجرای سند تحول قضایی یادآور شد: بر اساس گزارش‌ها و با توجه به به‌روزرسانی مفاد سند تحول و تعالی قضایی، روند اجرای این سند در سال ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل پیشرفت بهتری داشته است. با این حال اجرای کامل مفاد سند تحول مستلزم به‌روزرسانی مداوم و حمایت سایر دستگاه‌هاست؛ چراکه تحقق بخشی از این مفاد در گرو تخصیص اعتبارات و ایجاد بستر‌های لازم توسط دیگر نهادهاست.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه به موضوع ارزیابی آرا در دستگاه قضایی پرداخت و افزود:ارزیابی آرا در قوه قضاییه به‌عنوان یک برنامه عملیاتی در تمامی بخش‌ها و سطوح آغاز شده و این موضوع در دیوان عالی کشور نیز در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین بر تقویت دادگاه‌های صلح به‌عنوان نهادی نوپا و تأثیرگذار تأکید کرد.

فساد هرچند اندک در قوه قضائیه تحمل نمی‌شود

در ادامه مراسم، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، با بیان اینکه تشویق قضات پاکدست و تلاشگر باید همزمان با برخورد با تخلفات هرچند اندک مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری همانگونه که فساد در قوه قضاییه هرچند معدود باشد با قاطعیت تحمل نمی‌شود، در کنار آن باید از زحمات و تلاش‌های جهادی قضات شریف و پاکدست نیز تجلیل شود.

وی ابراز امیدواری کرد:با وجود دستگاه قضایی، اجرایی و مقننه قوی و با ایجاد امنیت پایدار درون‌زا و اقتصاد مقاومتی، شاهد ایران قوی و تحقق منویات مقام معظم رهبری باشیم. این همان جایگاه حقیقی نظام جمهوری اسلامی است که با رهبری مقتدر، مردم بصیر و نیرو‌های مسلح استوار و ثابت‌قدم، مسیر خود را ادامه می‌دهد.

جعفری با اشاره به افزایش تعداد قضات برتر نسبت به دوره‌های گذشته افزود: از میان ۸۳۱ قاضی شاغل در استان اصفهان، بر اساس شاخص‌های مختلف ۲۴ نفر رتبه عالی، ۱۲۶ نفر رتبه خیلی خوب و ۴۷۳ نفر رتبه خوب را کسب کرده‌اند. در این مراسم از قضات با رتبه عالی تجلیل شد و از دیگر قضات برتر نیز به نحو شایسته تقدیر به عمل آمد.

منبع: تسنیم