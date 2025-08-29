باشگاه خبرنگاران جوان- خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با بیان اینکه ۱۲.۵ کیلومتر از پروژه آزادراه شهید سلیمانی به کمربندی قم اختصاص دارد که تا پایان امسال این مسیر تکمیل خواهد شد، اظهار داشت: آزادراه شهید سلیمانی بهعنوان یکی از پروژههای پیشران ملی، استانهای جنوب و جنوب غرب کشور را به مرکز و شمال کشور متصل میکند که ۷۴ کیلومتر آن از استان قم عبور میکند.
وی افزود: در کنار نقش ملی این پروژه، احداث کمربندی قم به طول ۱۲.۵ کیلومتر از جاده جعفریه تا آزادراه تهران-قم اهمیت زیادی دارد و خودروهای سنگین را بجای تردد از داخل شهر قم به بیرون هدایت خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم ادامه داد: هماکنون بیش از ۹۰ درصد زیرسازی مسیر انجام شده و تقاطعهای غیرهمسطح آن در حال تکمیل است که پیشبینی میشود تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
سامری خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه علاوه بر کاهش بار ترافیک بزرگراه امام علی(ع)، از میزان آلودگی هوای قم میکاهد و موجب افزایش رفاه مردم خواهد شد.
منبع:استانداری قم