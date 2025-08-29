مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: امسال ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه بیمه برای روستاییان اختصاص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  حامد قادرمرزی روز جمعه در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سنندج اظهار کرد: دولت امسال هزار و ۵۰ میلیارد تومان یارانه بیمه برای کردستان تخصیص داده است، ضمن اینکه ۱۰۳ هزار بیمه شده در استان داریم که ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان سالانه یارانه بیمه می گیرند.

وی افزود: ۶۰ هزار نفر روستایی و شهری در کردستان فاقد هر نوع بیمه هستند و براساس آیین نامه صندوق با ۷۰ درصد پرداخت یارانه توسط دولت، آمادگی داریم همه این افراد را بیمه کنیم.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به تاسیس صندوق بیمه اجتماعی در بهمن ۱۳۸۳ اشاره کرد و ادامه داد: یارانه‌ای دولت پرداخت می‌کند، در هیچ کشور دیگری چنین چیزی وجود ندارد.

قادرمرزی گفت: دکتر پزشکیان تاکنون به وعده‌های انتخاباتی‌اش در بکارگیری اهل سنت در کابینه کامل عمل کرده و انتصاب معاون خود از اهل سنت و استاندار کرد اهل سنت در کردستان، مصداق این ادعاست.

وی اضافه کرد: در جنگ ۱۲ روزه دیدیم که اهل سنت ایران از کرد بلوچ و ترکمن و همه ایرانیان شرافتمندانه پای ایران ایستادند و این بخش عمده اش ناشی و متاثر از رفع تبعیض در مدیریت‌های کلان کشور بود و من به عنوان یک اهل سنت، امروز تبعیضی در کشور احساس نمیکنم.

برچسب ها: تعاون اجتماعی ، روستایان کردستان ، کردستان
خبرهای مرتبط
افتتاح ۹ طرح کشاورزی تعاون روستایی کردستان همزمان با هفته دولت
بهربرداری از سیلوی ۱۵ هزار تنی در بیجار
بهره‌برداری از ۹۶ پروژه کشاورزی با سرمایه‌گذاری ۹۵۴ میلیارد تومان در کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افتتاح یک واحد تولیدی در بانه به مناسبت هفته دولت
حضور استاندار کردستان در میان مردم نایسر؛ پیگیری مطالبات و قول‌های عمل‌شده
آخرین اخبار
حضور استاندار کردستان در میان مردم نایسر؛ پیگیری مطالبات و قول‌های عمل‌شده
افتتاح یک واحد تولیدی در بانه به مناسبت هفته دولت
افتتاح واحد تولیدی آب معدنی «ساری بابا» در سقز با سرمایه‌گذاری ۹۳ میلیارد تومان
دولت و حاکمیت اهتمام جدی به توسعه کردستان دارند
فعال‌سازی اسنپ‌بک هیچ تأثیری در قدرت دفاعی ایران ندارد