مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر عنوان کرد؛

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- حامد قادرمرزی روز جمعه در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سنندج اظهار کرد: دولت امسال هزار و ۵۰ میلیارد تومان یارانه بیمه برای کردستان تخصیص داده است، ضمن اینکه ۱۰۳ هزار بیمه شده در استان داریم که ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان سالانه یارانه بیمه می گیرند.

وی افزود: ۶۰ هزار نفر روستایی و شهری در کردستان فاقد هر نوع بیمه هستند و براساس آیین نامه صندوق با ۷۰ درصد پرداخت یارانه توسط دولت، آمادگی داریم همه این افراد را بیمه کنیم.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به تاسیس صندوق بیمه اجتماعی در بهمن ۱۳۸۳ اشاره کرد و ادامه داد: یارانه‌ای دولت پرداخت می‌کند، در هیچ کشور دیگری چنین چیزی وجود ندارد.

قادرمرزی گفت: دکتر پزشکیان تاکنون به وعده‌های انتخاباتی‌اش در بکارگیری اهل سنت در کابینه کامل عمل کرده و انتصاب معاون خود از اهل سنت و استاندار کرد اهل سنت در کردستان، مصداق این ادعاست.

وی اضافه کرد: در جنگ ۱۲ روزه دیدیم که اهل سنت ایران از کرد بلوچ و ترکمن و همه ایرانیان شرافتمندانه پای ایران ایستادند و این بخش عمده اش ناشی و متاثر از رفع تبعیض در مدیریت‌های کلان کشور بود و من به عنوان یک اهل سنت، امروز تبعیضی در کشور احساس نمیکنم.