سالانه ۱۱ میلیون راس دام سبک و سنگین کشتار می شود

معاون وزیر جهاد گفت: سالانه ۱۸ میلیون تن فرآورده خام دامی در کشور تولید می‌شود که بین ۴ تا ۵ میلیون تن آن به کشورهای مختلف صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی گفت: در کشتارگاه ها دام ها قبل، حین و بعد از کشتار بررسی می شوند که براین اساس دامپزشکان و مدیران کشتارگاه موظف به بررسی دام های زنده هستند تا از کشتار دام های آبستن و  مولد جلوگیری شود و اگر موردی کشتار شد موظف به صورت جلسه هستند تا بر علیه کسی که اجازه این کار داده اقامه دعوا شود.

به گفته وی، اگر دام های مولد دارای بیماری تب مالت و سل کشتار شده باشد، این ایرادی ندارد و براین اساس طی صورت جلسه اجازه ای داده می شود.

رفیعی پور ادامه داد: اتحادیه و تشکل ها قاچاق دام مولد یا ذبح آن مطرح شود، دامپزشکی عکس العمل نشان می دهد و مکاتبات اداری مجددی انجام می دهد که کشتارگاه ها مراقبت کنند تا ذبح دام مولد انجام نشود.

 رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه در سنوات قبل حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ کشتارگاه سنتی داشتیم، افزود: طی ۲ دهه گذشته اقدامات سازمان دامپزشکی موجب  شد ۸۰ کشتارگاه صنعتی و ۱۲۰ کشتارگاه بهداشتی ایجاد کنیم که هریک از این کشتارکاه توانست پاسخگوی ۱۵ تا ۲۰ کشتارگاه سنتی است. گفتنی است سالانه ۱۱ میلیون راس دام سبک و سنگین، شتر و شتر مرغ و گاومیش ذبح می کنند.

معاون وزیر جهاد با اشاره به آمار تولید فرآورده‌های خام دامی کشور بیان کرد: سالانه ۱۸ میلیون تن فرآورده خام دامی در کشور تولید می‌شود که بین ۴ تا ۵ میلیون تن آن به کشورهای مختلف صادر می‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور  با بیان اینکه تخم مرغ در کشور مازاد نیاز تولید می‌شود، گفت: در حال حاضر تخم مرغ یکی از کالاهای صادراتی بخش کشاورزی به ۱۱ کشور جهان است،عسل هم از دیگر محصولات غیرنفتی است که بیش از نیاز بازار در کشور تولید و به کشورهای مختلف دنیا صادر می‌شود. همین طور شیر تولیدی تبدیل به حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ نوع محصول لبنی شده که در بازارهای همسایه سهمی را به خود اختصاص داده است.

برچسب ها: فرآورده خام دامی ، دام های مولد
خبرهای مرتبط
بحران کشتار دام‌های مولد نتیجه کمبود نهاده دامی
قیمت دام سبک به ۲۹۰ هزارتومان رسید
طرح تشدید نظارت برفرآورده‌های خام دامی بدون تعطیلی ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
آخرین اخبار
مساحت اراضی کشاورزی بیش از ۱۷ میلیون هکتار است+ فیلم
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
شناسایی ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان تهران
۳.۲ همت برای توسعه شهر‌های جدید در هفته دولت سرمایه‌گذاری شد
کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق کشور
۲۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز واردات/ حراج شمش طلا در ۱۱ شهریور
تحقق رشد ۲۳ درصد صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم
مرجع رسمی حساب‌های ملی و رشد اقتصادی فقط مرکز آمار ایران است
سقف تعهدات صندوق بیمه کشاورزی در گندم ۵۰ درصد افزایش می‌یابد
لبیک سازمان اداری و استخدامی به درخواست پزشکیان/ دستگاه‌های موازی حذف می‌شوند
هدف‌گذاری تولید ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب گاز تا پایان برنامه هفتم
افزایش ظرفیت دریافت خوراک پالایشگاه ششم پارس جنوبی
چه چالش‌های برای بیمه بانوان فاقد گواهینامه موتورسیکلت وجود دارد؟ + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ شهریور ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ شهریور ۱۴۰۴
سالانه ۱۱ میلیون راس دام سبک و سنگین کشتار می شود
افزایش پرواز‌های عمره از مهرماه/ اعزام زائران به مدینه و جده از ۵ ایستگاه
تقویت دیپلماسی ریلی میان راه‌آهن‌های ایران و روسیه
حقوق ورودی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اصلاح شد+ عکس
۵۰ درصد تراکتور‌های کشور فرسوده هستند
بهره‌برداری از ۲هزار و ۱۸۶ پروژه گازرسانی در هفته دولت