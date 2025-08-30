سالانه ۱۱ میلیون راس دام سبک و سنگین کشتار می شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی گفت: در کشتارگاه ها دام ها قبل، حین و بعد از کشتار بررسی می شوند که براین اساس دامپزشکان و مدیران کشتارگاه موظف به بررسی دام های زنده هستند تا از کشتار دام های آبستن و مولد جلوگیری شود و اگر موردی کشتار شد موظف به صورت جلسه هستند تا بر علیه کسی که اجازه این کار داده اقامه دعوا شود.

به گفته وی، اگر دام های مولد دارای بیماری تب مالت و سل کشتار شده باشد، این ایرادی ندارد و براین اساس طی صورت جلسه اجازه ای داده می شود.

رفیعی پور ادامه داد: اتحادیه و تشکل ها قاچاق دام مولد یا ذبح آن مطرح شود، دامپزشکی عکس العمل نشان می دهد و مکاتبات اداری مجددی انجام می دهد که کشتارگاه ها مراقبت کنند تا ذبح دام مولد انجام نشود.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه در سنوات قبل حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ کشتارگاه سنتی داشتیم، افزود: طی ۲ دهه گذشته اقدامات سازمان دامپزشکی موجب شد ۸۰ کشتارگاه صنعتی و ۱۲۰ کشتارگاه بهداشتی ایجاد کنیم که هریک از این کشتارکاه توانست پاسخگوی ۱۵ تا ۲۰ کشتارگاه سنتی است. گفتنی است سالانه ۱۱ میلیون راس دام سبک و سنگین، شتر و شتر مرغ و گاومیش ذبح می کنند.

معاون وزیر جهاد با اشاره به آمار تولید فرآورده‌های خام دامی کشور بیان کرد: سالانه ۱۸ میلیون تن فرآورده خام دامی در کشور تولید می‌شود که بین ۴ تا ۵ میلیون تن آن به کشورهای مختلف صادر می‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه تخم مرغ در کشور مازاد نیاز تولید می‌شود، گفت: در حال حاضر تخم مرغ یکی از کالاهای صادراتی بخش کشاورزی به ۱۱ کشور جهان است،عسل هم از دیگر محصولات غیرنفتی است که بیش از نیاز بازار در کشور تولید و به کشورهای مختلف دنیا صادر می‌شود. همین طور شیر تولیدی تبدیل به حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ نوع محصول لبنی شده که در بازارهای همسایه سهمی را به خود اختصاص داده است.