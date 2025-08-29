بسیاری از کودکان زیر ۲ سال دچار پوسیدگی‌های شدید دندان و عفونت و آفت لثه می‌شوند! » این را یک متخصص دندانپزشکی کودکان می‌گوید.

دندان‌های شیری اولین دندان‌هایی است که معمولاً تصور می‌شود تا ۷ سال ابتدایی زندگی هر انسانی با او همراه است و حدوداً از ۶ سالگی به بعد «بسته به ژنتیک و بنیه کودک» یکی یکی می‌ریزند؛ برای همین بسیاری از خانواده‌ها نسبت به نگهداری و مراقبت از دندان‌های شیری فرزندشان غفلت می‌کنند. چون فکر می‌کنند آن‌ها موقت هستند.

در حالی که به گفته متخصصان این دندان‌ها حداقل تا ۱۲ سالگی با فرزندان ما همراه است و دندان‌های سالم کودکان در تغذیه و رشد کودکان بسیار اثر گذارد؛ اما متأسفانه بسیاری از کودکان به دلیل عدم مراقبت‌های لازم یا ندیدن آموزش‌های صحیح از سمت والدین برای چگونگی مراقبت از دندان‌هایشان دچار پوسیدگی تهاجمی و زودرس دندان‌های شیری می‌شوند.

برای بررسی چگونگی مراقبت از دندان‌های شیری و تأثیر آن در سلامت بدن و رشد کودکان به سراغ سیده فاطمه محمودآبادی متخصص دندانپزشکی کودکان رفته و به صورت مفصل به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید: