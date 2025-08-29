متخصصان می‌گویند پوسیدگی دندان‌های شیری نه‌تنها درد و عفونت ایجاد می‌کند، بلکه مانع جویدن و هضم درست غذا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از والدین مرتب در تلاش هستند تا با به زور غذا دادن به فرزندشان، او را تپل کنند؛ اما تلاش‌هایشان بی‌نتیجه می‌ماند. یک متخصص دندانپزشکی کودکان می‌گوید: «یکی از دلایل عدم وزن‌گیری کودکان، دندان‌های پوسیده است که والدین از آن بی‌خبرند.»
بسیاری از کودکان زیر ۲ سال دچار پوسیدگی‌های شدید دندان و عفونت و آفت لثه می‌شوند! » این را یک متخصص دندانپزشکی کودکان می‌گوید.دندان‌های شیری اولین دندان‌هایی است که معمولاً تصور می‌شود تا ۷ سال ابتدایی زندگی هر انسانی با او همراه است و حدوداً از ۶ سالگی به بعد «بسته به ژنتیک و بنیه کودک» یکی یکی می‌ریزند؛ برای همین بسیاری از خانواده‌ها نسبت به نگهداری و مراقبت از دندان‌های شیری فرزندشان غفلت می‌کنند. چون فکر می‌کنند آن‌ها موقت هستند.در حالی که به گفته متخصصان این دندان‌ها حداقل تا ۱۲ سالگی با فرزندان ما همراه است و دندان‌های سالم کودکان در تغذیه و رشد کودکان بسیار اثر گذارد؛ اما متأسفانه بسیاری از کودکان به دلیل عدم مراقبت‌های لازم یا ندیدن آموزش‌های صحیح از سمت والدین برای چگونگی مراقبت از دندان‌هایشان دچار پوسیدگی تهاجمی و زودرس دندان‌های شیری می‌شوند. برای بررسی چگونگی مراقبت از دندان‌های شیری و تأثیر آن در سلامت بدن و رشد کودکان به سراغ سیده فاطمه محمودآبادی متخصص دندانپزشکی کودکان رفته و به صورت مفصل به گفت‌وگو نشسته‌ایم.در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:
 
یک کودک از چه زمانی باید از دندان‌هایش مراقبت کند؟
رعایت بهداشت دهان و دندان برای هر فردی از بدو رویش‌های دندان شیری آغاز می‌شود. یعنی هر فردی از سن شش ماهگی که تازه دندان‌هایش نیش می‌زند باید از دندان‌هایش مراقبت کند.حتی بسیاری از متخصصان می‌گویند که از زمان بارداری، مادر باید بهداشت خودش را به خوبی رعایت کند، مواد غذایی مفید به جنین برسد و از پنج ماهگی نوزاد «قبل از رویش دندان‌ها» مادرها لثه‌های کودک را ماساژ داده و تمیز کنند.
 
پس از نیش زدن دندان‌های شیری والدین چگونه لثه‌های نوزاد خود را تمیز کنند؟
بعد از نیش زدن دندان‌های شیری «میانگین بین ۸-۶ ماهگی» والدین باید با استفاده از یک دستمال تمیز یا گاز استریل دندان‌های کودک را تمیز کنند. البته تمیز کردن دندان یک بخشی از مراقبت‌های دهان و دندان است. بسیاری از افراد می‌گویند: « ما دندان‌ها را تمیز می‌کنیم، مسواک می‌زنیم و... اما باز دندان‌های کودکمان پوسیده شده... » خوشبختانه والدین امروزی بسیار به فرزندانشان اهمیت می‌دهند و از نظر پزشکی به کودکانشان می‌رسند؛ اما متأسفانه اطلاعات بسیار کمی در زمینه نکات بهداشتی دهان و دندان دارند. بسیاری از والدین پس از مراجعه به ما می‌گویند: «من نمی‌دانستم این کار را برای فرزندم باید انجام دهم. چرا هیچکس به من چیزی نگفته بود؟»از بدو رویش دندان شیری، نحوه شیردهی مادر به کودک در سلامت دندان‌های کودک بسیار اهمیت دارد. شیردهی مادر در شب‌ها نباید به صورت مکرر انجام شود. یعنی باید کودک به صورت میانگین بین یک الی سه مرتبه در شب شیر بخورد. مادران باید نوزادان خود را عادت بدهند که به یک الی دو بار شیر خوردن در شب قانع شود و مادر در این یکی دو بار کامل نوزاد را سیر کند.

پوسیدگی تهاجمی دندان‌های شیری در سال اول زندگی!

چرا باید شیردهی در شب کم شود؟
نوزاد باید در شب بیشتر بخوابد تا اینکه یک سره شیر بخورد. چرا؟ چون بزاق در شب بسیار کم می‌شود. غلظت بزاق دهان در شب قدرت شویندگی دندان‌ها را ندارد و کمی از شیر در دهان کودک باقی می‌ماند.باقی ماندن شیر در دهان نوزاد فاجعه‌ای به نام پوسیدگی پیش‌رونده دندان شیری به بار می‌آورد. یک دفعه می‌بینیم که نوزادی که فقط یک سال دارد، دچارپوسیدگی شدید دندان شیری می‌شود. مادر این نوزاد می‌گوید: «من یک که یک ماه بیشتر نیست این خال را روی دندان فرزندم دیدم. چرا انقدر سریع ریخت؟» برای اینکه این مدل پوسیدگی دندان تهاجمی است. مادران از این مسئله مطلع نیستند. حال برخی از کودکان به سنی رسیدند که والدین آن ها را از شیر گرفتند و دندان‌های کرسی می‌خواهد رویش پیدا کند.
 
بسیاری از مادران از مسواک‌های انگشتی برای شست و شوی دندان‌های نوزادشان استفاده می‌کنند؛ آیا مسواک انگشتی به خوبی دندان‌های نوزاد را تمیز می‌کند؟
از زمانی که دندان‌های کرسی رویش پیدا می‌کند، دیگر کسی نباید از مسواک انگشتی استفاده کند. مسواک انگشتی موهای پلاستیکی خیلی کم پشت و کوتاهی دارد و از یک جایی به بعد نمی‌تواندعمق شیار دندان کودک را تمیز کند. مسواک‌های انگشتی فقط برای دندان‌های جلو قابل استفاده است. اما به محض رویش دندان های کرسی که حدوداً از سن یک سال و نیم رشد می‌کنند باید والدین مسواک کوچک دارای موهای نرم برای کودکشان تهیه کنند.
 
یک کودک در طول روز چندبار باید مسواک بزند؟
مسواک زدن ۲ الی ۳ بار در روز جایز است. اما مهم‌ترین زمانی که مسواک زدن در آن اصلاً نباید فراموش شود، مسواک شب قبل از خواب است.اگر این خط قرمز را رعایت کنند اصراری بر زدن مسواک در وعده صبح و ظهر نیست. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که کودک بعد ازمسواک شب اصلاً نباید چیزی بخورد. تا حد امکان کودک بعد از مسواک شب نباید چیزی بخورد و با دندان‌های تمیز بخوابد.

سلامت دندان در رشد کودکان بسیار تأثیرگذار است

خیلی از والدین تصور می‌کنند به دلیل اینکه کودک دندان شیری دارد مسواک زدن خیلی اهمیتی ندارد؛ زیرا امید دارند که این دندان‌ها می‌افتد و دوباره رشد می‌کند. نظر شما در خصوص این طرز فکر چیست؟
متأسفانه بسیاری از والدین از اهمیت دندان شیری غافلند. بسیاری از والدین می‌گویند که خب دندان‌های شیری از شش سالگی میریزد. در حالی که ریزش دندان‌های شیری تا ۱۳-۱۲ سالگی طول می‌کشد. یعنی یک کودک قرار است حداقل تا کلاس ششم ابتدایی از دندا‌ن‌های شیری استفاده کند.بچه تا سن ۱۲ ۱۳ نمی‌خواهد غذا بخورد؟ آیا بچه با دندان پوسیده می‌تواند غذا بخورد؟ سلامت دندان بسیار در هضم غذا تأثیر دارد. بچه‌هایی که دندان پوسیده دارند نمی‌توانند به درستی را بجوند و هضم کنند. به همین علت بسیاری از کودکان هرچقدر هم که غذا می‌خورند وزن نمی‌گیرند.
 
بارها در میان مراجعان ما پیش آمده است که به محض اینکه کودک دندان‌هایش را درست کرده شروع به وزن گرفتن کردن است. آیا والدین مین‌های دندان‌های فرزندشان برایشان مهم نیست؟ زیبایی دندان فرزندشان برایشان مهم نیست؟ اعتماد بنفس فرزندشان برایشان مهم نیست؟ برخی از والدین بعد از خراب شدن دندان‌های شیری فرزندشان می‌گویند: «خب دندونشو بکش فوقش بعداً درمیاد دیگه...» اما باید بگویم که با کشیدن دندان‌های شیری علاوه بر اختلال فکی که در کودک رخ می‌دهد، با جا به جایی دندان‌ها آن فضایی که باید دندان‌های اصلی و ثابت رشد کند، بسته می‌شود. آن وقت یا دندان به صورت نهفته در فک کودک باقی می‌ماند یا به صورت کج و کوله یا نافرم رشد می‌کند. بعد والدین مجبور می‌شوند که یک هزینه چند برابری بدهند تا این دندان‌های کج و کوله را ارتودنسی کنند.پسر بچه‌ای که برای ترمیم دندان‌های پوسیده‌اش به ما مراجعه کرده بود تازه بعد از درست کردن دندان‌هایش لبخند زد چون تا قبل از آن خجالت می‌کشید که لبخند بزند!
 
آمار پوسیدگی دندان در کودکان چقدر است؟
من آماری دقیقی از میزان پوسیدگی دندان در کودکان ندارم؛ اما چیزی که به عینه دارم می‌بینم واقعاً به صورت فزاینده‌ای پوسیدگی دندان در میان کودکان رو به افزایش است.الآن کودکانی به من مراجعه می‌کنند که در سن 2 سالگی دچار آبسه دندانی و عفونت‌های شدید شده‌اند. علت پوسیدگی دندان دانش‌آموزان که در حال حاضر بسیار شده است این است که در سن سه چهار سالگی مسواک زدن تبدیل به عادت نشده است.در این محدوده سنی باید یک سری از عادت‌های سلامتی برای کودکان ایجاد شود. برای یک دانش‌آموز مسواک زدن باید یک امر طبیعی باش. این بچه باید بداند در روز چند وعده مسواک را چگونه بزند. چه خوراکی‌هایی را بخورد و چه خوراکی هایی را نخورد. ایجاد عادت مسواک زدن در کودکان اصلاً کار سختی نیست.

برای کودک اپلیکیشن‌های مسواک زدن دانلود کنید

چگونه یک کودک را به مسواک زدن عادت بدهیم؟
والدین باید به داخل وجود یک کودک نفوذ کنند. باید والدین بفهمند که چرا فرزندشان از مسواک زدن فراری است؟ از چه چیزی می‌ترسد؟ چرا از مسواک زدن بدش می‌آید؟ این گره و مسئله را برای کودک حل کنند.والدین باید به شخصیت کودک احترام بگذارند. اگر بچه می‌گوید: « مسواک را بده به من...» مادر یا پدر مسواک را به بچه بدهند. بگذارند بچه خودش مسواک زدن را تجربه کند. کودک باید با مسواک بازی کند. والدین برای کودک یک مسواک فقط جهت بازی تهیه کنند.والدین در مسواک زدن با کودک بازی کنند. به فرزندشان بگویند: «دخترم یا پسرم بیا ببینم خوب مسواک زدی؟ بیا اینجا رو ببینم خوب مسواک زدی؟ اووو آفرین چقدر دندون هات تمیز شدن...» مادران در طی این صحبت دارند مسواک را برای کودک می‌زنند اما به زورنیست. بچه با این روش دیگر تحت فشار نیست.
 
مسواک هم مانند غذا برای کودک واجب است. برای کودک برنامه کودک یا اپلیکیشن‌های آشنایی با مسواک زدن دانلود کنید. در اختیار کودک قرار دهید تا ببیند. تا با مسواک زدن آشنا شود.مسواک شب خط قرمز است. باید این خط قرمز در ذهن کودک تشکیل شود.اگر کودک طعم خمیردندانش را دوست ندارد اشکالی ندارد والدین آن را عوض کنند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بعد از خمیردندان زدن روی مسواک، مسواک را زیر شیر آب نگیرید. مسواک پر کف شده و کودک را اذیت می‌کند. بلکه ابتدا باید مسواک را با آب شسته و بعد خمیر دندان برروی آن بزنند و اجازه بدهند تا خمیردندان با بزاق دهان ترکیب شود.  والدین باید برای مسواک زدن کودک هدیه و وسیله‌ای برای تشویق او در نظر بگیرند. منظورم از هدیه وسایل گران قیمت نیست. به عنوان مثال یک ورق برچسب‌های ستاره‌ای یا هر مدلی که کودک دوست دارد تهیه کنید، هر بار که کودک مسواک می‌زند یک ستاره به او بدهید.

هیچکدام از خمیردندان‌ها ضدپوسیدگی دندان نیست

والدین در خرید خمیردندان باید به چه ویژگی‌هایی دقت کنند؟
والدین در زمان خرید خمیر دندان برای فرزندشان نباید به برند، خمیری یا ژله‌ای بودن یا طعم خمیر دندان نگاه کنند. والدین باید از خمیردندانی برای کودکشان استفاده کنند که میزان فلوراید موجود در آن ۱۰۰۰ یا ۱۱۰۰ باشد.در خمیردندان ترکیبات بسیاری وجود دارد اما هیچ‌کدام ضد پوسیدگی دندان نیست. هیچ کدام از خمیردندان‌ها تقویت کننده بافت دندان نیستند. مگر یک سری از خمیردندان‌های خیلی خاص که حاوی کلسیم بسیارزیادی است که مانع از پوسیدگی می‌شود، اما بسیارگران هستند؛ زیرا به غیر از فلوراید، فسفر و کلسیم بسیار بالایی دارند.
 
یک کودک از چه سنی باید به دندانپزشک مراجعه کند؟
کودکان باید از زمان رویش دندان‌های شیری به دندانپزشک کودکان مراجعه کنند. دقیقاً از زمانی که اولین دندان شیری رویش پیدا می‌کند. والدین باید از متخصصان دندان بپرسند که در زمان رویش دندان‌های فرزندشان چه کاری باید انجام دهند. یا حداقل همان زمانی که خال روی دندان بچه به وجود می‌آید و نمایان می‌شود به دندانپزشک مراجعه کنند. مادران حتی اگر کودکانشان دچار پوسیدگی دندان نشده است باید فرزندانشان را برای چکاپ بیاورند تا اطلاعات بیشتری بگیرند. تا بدانند چگونه از پوسیده شدن دندان‌های شیری فرزندشان جلوگیری کنند.زمانی که خال روی دندان کودک می‌افتد را می‌شود متوقف کرد. می‌توان از پیشروی پوسیدگی جلوگیری کرد.
 
چرا کودکان باید به دندانپزشک کودک مراجعه کنند؟
 زمانی که دندانپزشک دوره تخصص دندانپزشکی کودکان را می‌گذراند با راه‌های برخورد و کنترل رفتار کودک آشنا می‌شود. یک دندانپزشک کودک، در مدت زمان سه الی چهار سال به صورت تخصصی روان‌شناسی کودک را مطالعه می‌کند بنابراین می‌داند که چگونه باید با یک کودک برخورد کند تا او ذهنیت مثبتی نسبت به دندانپزشکی داشته باشد. یک تفاوتی که دندانپزشکی کودکان با دندانپزشکی بزرگسالان دارد، این است که تعریف موفقیت آنها با یکدیگر متفاوت است. دندانپزشک بزرگسالان زمانی احساس موفقیت می‌کند که بیمار به او می‌گوید: «موادمصرف شده عالی بود. درحال حاضر دیگه درد ندارم و...» اما در دندانپزشکی کودکان موفقیت پزشک زمانی اتفاق میفتد که آن کودک با لبخند از اتاق پزشک بیرون برود.البته ممکن است که کودک گریه کند، اما دفعه بعدی دوباره با ذوق بازمی‌گردد. پس موفقیت در دندانپزشکی کودکان فقط درمان نیست بلکه خاطره خوبی است که در ذهن کودکثبت کنید. یک برخورد خوب، دلگرمی دادن به کودک و... از جمله نکاتی است که دندانپزشک‌های کودکان رعایت می‌کنند. این دسته از دندانپزشکان کودک درون فعال‌تری دارند.
 
منبع: فارس
برچسب ها: بهداشت دهان و دندان ، سلامت کودکان ، دندان شیری
خبرهای مرتبط
دندان درآوردن باعث اسهال کودک می‌شود؟
انتشار عکس کودکان در فضای مجازی توسط والدین کار درستی است؟
جایگزینی برای پیوند مغز استخوان / بیماری‌هایی که با خون بند‌ ناف درمان می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زنان با ورزش، کمتر از مردان می‌میرند
فردوسی؛ از توس تا خلیج‌فارس
کاربردهای جالب شامپو بچه که نمی‌دانستید
با تاباندن نور می‌توان حافظه کوتاه‌مدت را دستکاری کرد
دروغی که کار دست سردبیر نیویورک‌تایمز داد
خاطرات شبیه فیلم در مغز پخش نمی‌شوند، بلکه هر بار بازسازی می‌شوند
مهم‌ترین مکان‌های منسوب به امام زمان(عج) که میعادگاه منتظران شده‌اند
چرا در روزهای خیلی گرم زودتر عصبانی می‌شویم؟
۷۲ درصد از استخدام‌کنندگان قربانی تقلب شغلی با هوش مصنوعی می‌شوند
آخرین اخبار
مهم‌ترین مکان‌های منسوب به امام زمان(عج) که میعادگاه منتظران شده‌اند
خاطرات شبیه فیلم در مغز پخش نمی‌شوند، بلکه هر بار بازسازی می‌شوند
کاربردهای جالب شامپو بچه که نمی‌دانستید
۷۲ درصد از استخدام‌کنندگان قربانی تقلب شغلی با هوش مصنوعی می‌شوند
چرا در روزهای خیلی گرم زودتر عصبانی می‌شویم؟
فردوسی؛ از توس تا خلیج‌فارس
با تاباندن نور می‌توان حافظه کوتاه‌مدت را دستکاری کرد
دروغی که کار دست سردبیر نیویورک‌تایمز داد
زنان با ورزش، کمتر از مردان می‌میرند
این هشدار را جدی بگیرید؛ روان‌درمانی فقط درد دل نیست
طولانی‌ترین کسوف تاریخ؛ خورشید گرفتگی کامل ۱۹۷۳ برای برخی مردم دنیا ۷۴ دقیقه طول کشید
راز مثلث برمودا با توضیح علمی دانشمندان فاش شد؟
غزه؛ آینه انسانیت ما و تنها یادگاری از رؤیا‌های بر بادرفته مسلمانان
افزایش جریمه خوابیدن در فضای ‌باز در سانفرانسیسکو
آقازاده در دقیقه منهای ۲۰!
اندازه دور گردن می‌تواند شاخصی برای سنجش سلامتی باشد
تاثیر مثبت مطالعه گروهی بر کتابخوان شدن
خداحافظی با عروسی‌های شلوغ | فقط ۲۰ درصد ظرفیت تالارها برای عروسی است
برای رفع خستگی بدن چی بخوریم؟
فرمانده شهید قرارگاه خاتم از زاویه‌ای که نمی‌شناسید
شما مقصر نیستید، کورتیزول مقصر است!