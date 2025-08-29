باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا، امروز (جمعه، ۷ شهریورماه) در جمع کارکنان منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع)، با بیان اینکه در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، انسجام و اتحاد ملت ایران تجلی پیدا کرد، افزود: این همبستگی در کنار قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران، ضربه شستی به دشمنان وارد کرد که به توقف فعالیت‌های خصمانه رژیم صهیونیستی انجامید.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بیان‌داشت: قدرت توان نیروهای مسلح ایران در این دوره نه فقط به عنوان ابزار دفاعی، بلکه به عنوان نمادی از اراده و ایمان ملت ایران تجلی پیدا کرد.

امیر سرتیپ اکرمی نیا تصریح کرد: امروز ملت ایران به عنوان یک الگو در مقاومت و همبستگی شناخته می‌شود و این دستاوردها، نشانگر اراده استوار مردم ایران در دفاع از حق و حقوقشان است.

وی، ارتقای روحیه و تقویت تاب‌آوری کارکنان را با تبیین دستاوردهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری توصیف کرد و یادآور شد: یکی از مهم‌ترین تجربه‌های تاریخی که باید به درستی به نسل‌های آینده منتقل شود، دستاوردهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است که درس‌های مهمی را برای امروز ما به ارمغان آورد.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به اینکه سیاست های تجاوزکارانه آمریکا در منطقه امنیت کشورهای منطقه را با تهدیدات جدی مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: لازم است که کشورهای منطقه با درک دقیق وضعیت و اتخاذ راهکارهای اجرایی موثر در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی مقابله کنند.

منبع: ارتش