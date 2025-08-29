باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است وشاهد ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا میانک و حدفاصل آدران تا خوشبختی و محدوده کندر خواهیم بود‌.

وی ادامه داد:ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو، محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) محدوده های پل سفید و دماوند و محور رشت – قزوین محدوده سراوان خواهیم بود.

او بیان کرد: تردد روان در محور قدیم تهران - بومهن ، و آزادراه قزوین - رشت مسیر(رفت و برگشت) ، آزادراه تهران – شمال مسیر(شمال به جنوب) را شاهد هستیم.

محرابی نیا در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج – تهران محدوده حسین آباد و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک گزارش شده است.