مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور خبر داد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:  تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است وشاهد ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا میانک و حدفاصل آدران تا خوشبختی و محدوده کندر خواهیم بود‌.

وی ادامه داد:ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو، محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) محدوده های پل سفید و دماوند و محور رشت – قزوین محدوده سراوان خواهیم بود.

او بیان کرد: تردد روان در محور قدیم تهران - بومهن ، و آزادراه قزوین - رشت مسیر(رفت و برگشت) ، آزادراه تهران – شمال مسیر(شمال به جنوب) را شاهد هستیم.

محرابی نیا در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت:  ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج – تهران محدوده حسین آباد و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک گزارش شده است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
خبرهای مرتبط
رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد
کاهش تصادفات در دوران جنگ ۱۲روزه/ موتورسیکلت‌ها «شناسنامه دار» می‌شوند
انتقال محموله‌های کانتینری از آسیای میانه به بندرعباس ظرف یک ماه
افزایش ظرفیت پروازی ایران و پاکستان به ۲۴ پرواز در هفته
نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای بدون تحمیل هزینه به کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
آخرین اخبار
مساحت اراضی کشاورزی بیش از ۱۷ میلیون هکتار است+ فیلم
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
شناسایی ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان تهران
۳.۲ همت برای توسعه شهر‌های جدید در هفته دولت سرمایه‌گذاری شد
کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق کشور
۲۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز واردات/ حراج شمش طلا در ۱۱ شهریور
تحقق رشد ۲۳ درصد صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم
مرجع رسمی حساب‌های ملی و رشد اقتصادی فقط مرکز آمار ایران است
سقف تعهدات صندوق بیمه کشاورزی در گندم ۵۰ درصد افزایش می‌یابد
لبیک سازمان اداری و استخدامی به درخواست پزشکیان/ دستگاه‌های موازی حذف می‌شوند
هدف‌گذاری تولید ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب گاز تا پایان برنامه هفتم
افزایش ظرفیت دریافت خوراک پالایشگاه ششم پارس جنوبی
چه چالش‌های برای بیمه بانوان فاقد گواهینامه موتورسیکلت وجود دارد؟ + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ شهریور ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ شهریور ۱۴۰۴
سالانه ۱۱ میلیون راس دام سبک و سنگین کشتار می شود
افزایش پرواز‌های عمره از مهرماه/ اعزام زائران به مدینه و جده از ۵ ایستگاه
تقویت دیپلماسی ریلی میان راه‌آهن‌های ایران و روسیه
حقوق ورودی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اصلاح شد+ عکس
۵۰ درصد تراکتور‌های کشور فرسوده هستند
بهره‌برداری از ۲هزار و ۱۸۶ پروژه گازرسانی در هفته دولت