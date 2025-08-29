تیم هندبال جوانان دختر کشورمان با سه برد و سه باخت به کار خود در جام هجدهم قهرمانی آسیا پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم هندبال جوانان دختر ایران در آخرین بازی خود برای کسب رده پنجم هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا به مصاف هند رفت و این دیدار سخت و نزدیک را با نتیجه ۲۱-۲۲ به حریف خود واگذار کرد.

ملی‌پوشان دختر کشورمان در این دوره ۲ پیروزی مقابل قزاقستان و قرقیزستان در مرحله مقدماتی کسب کردند و در ادامه با پیروزی برابر هنگ‌کنگ، حریف هند شدند و امروز با برگزاری آخرین دیدار خود به کار خود در جام هجدهم پایان دادند.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا عصر امروز با برگزاری دیدارهای رده‌بندی بین چین و چین تایپه و همچنین فینال دو رقیب سنتی یعنی ژاپن و کره‌جنوبی به کار خود پایان می‌دهد.

دم دخترای عزیز ایران اسلامی گرم?
