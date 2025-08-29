باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که همزمان با افزایش موارد ابتلا به یک نوع سندروم نادر فلج کننده در غزه، تجهیزات پزشکی حیاتی برای درمان این بیماری به پایان رسیده است.

این سازمان اعلام کرد که از ماه ژوئن تا کنون ۹۴ مورد ابتلا به سندروم «گیلن باره» در غزه ثبت شده است و در این میان ۱۰ نفر مبتلا به این بیماری جان باخته‌اند.

این بیماری قبل از آغاز جنگ غزه به ندرت در این باریکه دیده می‌شد.

سندروم گیلن باره نوعی بیماری نادر است که شامل حمله سیستم ایمنی بدن به اعصاب محیطی می‌شود. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که در موارد شدید، این بیماری می‌تواند منجر به فلج تقریبا کامل و مشکلات تنفسی شود.

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که تلفات در غزه شامل چهار کودک زیر ۱۵ سال و شش بیمار با میانگین سنی ۲۵ سال است. این سازمان افزود که دو نفر از قربانیان هیچ درمانی دریافت نکرده‌اند که نشان دهنده کمبود شدید تجهیزات درمانی ضروری است. اگرچه سندروم گیلن باره معمولاً قابل درمان است، اما سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که تلاش‌های درمانی آن به دلیل کمبود برخی تجهیزات پزشکی محدود شده و «هیچ گزینه درمانی برای موارد مشکوک به گیلن باره وجود ندارد».

در همین حال، کریستین لیند مایر، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت در ژنو به خبرنگاران گفت: «با توجه به وضعیت بهداشت آب و سلامت، شرایط برای هرگونه بیماری مهیا است.»

گفته شده ازدحام جمعیت، تضعیف ایمنی و کمبود غذا از دیگر عوامل افزایش بیماری‌ها هستند.

منبع: رویترز