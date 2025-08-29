باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرد: «ما تصمیم گرفتیم روابط اقتصادی و تجاری با اسرائیل را به طور کامل قطع کنیم و حریم هوایی خود را به روی هواپیما‌های آن بسته‌ایم.»

او افزود: «اسرائیل خواهان یک دولت سوری جدید و قوی نیست، اما ما اجازه نخواهیم داد این سیاست‌ها ادامه یابد.»

وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد که تنش مداوم بین رژیم تروریستی اسرائیل و ایران، امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند، درحالیکه تلاش‌های این رژیم تروریستی برای کشاندن تمام کشور‌های منطقه به وضعیت هرج‌ومرج ادامه دارد.

فیدان افزود: «ممانعت اسرائیل از ورود کمک‌ها به غزه، منجر به کشته شدن هزاران فلسطینی در قالب سیاست گرسنگی شده است. سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل از غزه فراتر رفته و به قدس، کرانه باختری، سوریه، ایران و لبنان رسیده است.»

شایان ذکر است که تا پیش از سال ۲۰۰۹، همکاری‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی میان آنکارا و تل‌آویو چشمگیر بود. اما در سال ۲۰۰۹، با حمله اسرائیل به نوار غزه در عملیات «سرب گداخته»، رجب طیب اردوغان به شدت این عملیات را محکوم کرد.

نقطه عطف اصلی این روابط در سال ۲۰۱۰ با حمله نیرو‌های اسرائیلی به کشتی ماوی مرمره رخ داد. این کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه بود و در این حمله، ده فعال ترکیه‌ای کشته شدند. این حادثه به قطع کامل روابط دیپلماتیک و احضار سفیران منجر شد.

منبع: النشره