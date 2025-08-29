با بالا گرفتن تنش‌ها، ترکیه در یک اقدام قاطعانه اعلام کرد که روابط اقتصادی و تجاری خود با اسرائیل را به طور کامل قطع می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرد: «ما تصمیم گرفتیم روابط اقتصادی و تجاری با اسرائیل را به طور کامل قطع کنیم و حریم هوایی خود را به روی هواپیما‌های آن بسته‌ایم.»

او افزود: «اسرائیل خواهان یک دولت سوری جدید و قوی نیست، اما ما اجازه نخواهیم داد این سیاست‌ها ادامه یابد.»

وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد که تنش مداوم بین رژیم تروریستی اسرائیل و ایران، امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند، درحالیکه تلاش‌های این رژیم تروریستی برای کشاندن تمام کشور‌های منطقه به وضعیت هرج‌ومرج ادامه دارد.

فیدان افزود: «ممانعت اسرائیل از ورود کمک‌ها به غزه، منجر به کشته شدن هزاران فلسطینی در قالب سیاست گرسنگی شده است. سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل از غزه فراتر رفته و به قدس، کرانه باختری، سوریه، ایران و لبنان رسیده است.»

شایان ذکر است که تا پیش از سال ۲۰۰۹، همکاری‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی میان آنکارا و تل‌آویو چشمگیر بود. اما در سال ۲۰۰۹، با حمله اسرائیل به نوار غزه در عملیات «سرب گداخته»، رجب طیب اردوغان به شدت این عملیات را محکوم کرد.

نقطه عطف اصلی این روابط در سال ۲۰۱۰ با حمله نیرو‌های اسرائیلی به کشتی ماوی مرمره رخ داد. این کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه بود و در این حمله، ده فعال ترکیه‌ای کشته شدند. این حادثه به قطع کامل روابط دیپلماتیک و احضار سفیران منجر شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
ترکیه ترس از تجزيه ترکیه دارد زیرا اگر مناطق کرد نشین سوریه کشور بشود در مرحله بعد ادعای پیوستن کردستان ترکیه به خاک خودشان را خواهند کند
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
هیچ خبرگزاری چرا اینکار به این مهمی پوشش نداد غیر از وای جی سی ؟
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پژوهش
۰۷:۲۶ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
هیچ کس این حرفها رو باور نمی کنه
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آقای خاص
۰۸:۳۸ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
ما باور می کنیم پس اینقدر با اطمینان حرف نزن
United States of America
ناشناس
۰۸:۵۷ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
من باور میکنم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۳ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
وقتی بشار اسد رفت و اسراییل به سوریه حمله کرد
ترکیه از اینکه در آینده هم مرز با اسراییل شود بسیار احساس خطر میکند و این واقعا یک واقعیت است
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۳ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
وقتی بشار اسد رفت و اسراییل به سوریه حمله کرد
ترکیه از اینکه در آینده هم مرز با اسراییل شود بسیار احساس خطر میکند و این واقعا یک واقعیت است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۳ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
وقتی بشار اسد رفت و اسراییل به سوریه حمله کرد
ترکیه از اینکه در آینده هم مرز با اسراییل شود بسیار احساس خطر میکند و این واقعا یک واقعیت است
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۷:۲۲ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
همش سیاه بازیه، ترکیه از این حقه پیاده می‌کنه تا افکار عمومی رو فریب بده
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۸ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
شک نکنید نزاع بین ترکیه و رژیم اشغالگر جدی است
دلایل زیادی وجود دارد که ترکیه نمیخواهد همچون جریان روسیه با گسترش ناتو ،اسراییل نزدیک مرزهایش شود
که با حمله به سوریه اینگونه شد
۴
۳
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۸:۵۸ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
پرفسور ترکیه خودش تو ناتو هست ، تحلیل ها ببین بعد تحیل های من دانشمند پخش نمیکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۴ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
سران ترکیه که خدا شناس نبودند حالا چگونه از دعای "خداحافظ " آنهم برای جنایتکاران استفاده می کنند.
پس نشان می دهد اصل خبر و ماجرا دروغ محض است.
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۷ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
دروغه محضه . ترکیه اگه این کار رو بکنه از نظر اقتصادی ضربه شدیدی خواهد خورد و با این تورم و نابسامانی داخلی امکان نداره قطع اقتصادی انجام بدهد . همیشه حرف های گنده گنده میزنن
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۷ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
چه ساده اید، آیا همون صهیونیست هستن در یک لباس دیگه
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۷ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
بقول عمو پنجعلی الکی می‌گه
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۳ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
بشنوید ولی باور نکنید چون دولت ترکیه منافق است.
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۹ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
احسنت ی بمب اتم از پاکستان بگیریم اسراییل نابود کنیم بره
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ترکیه منافق و ادمکش
۴
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۲۳:۴۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
این حداقل دومین بار است که رژیم اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش به مواضع ترکیه حمله کرده و انهارو کشته،دفعه قبل هم حدود ۴ نظامی ترکیه در شمال سوریه توسط رژیم صهیونیستی تروریستی کشته شدند اما ترکیه ریاکار همچنان نفت باکو رو همچنین کالا به رژیم صهیونیستی تروریستی صادر می‌کند.
۰
۲۴
پاسخ دادن
Germany
Maz
۲۳:۲۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ساعت خواب
بعد دو سال
الآنم ادامه می‌دادیم
اندازه یمن هم نیستین،
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
کاش مسولین ما هم یاد بگیرن آنقدر وابسته نباشن
۱۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ریختن خون بی‌گناهان شماها را هم غرق خواهد کرد
۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
دنیا را سراسر بگردی منافق تراز اردورغان نمیابی
۴
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
امیدوارم ترکیه در عزم خود برای پایان دادن روابط اقتصادی و تجاری خود با باند صهیونیسم جدی باشد تاکنون که چنین نبوده.
۳
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
الهام علف خوار باکو وخردوغان ترکیه هردونوچه ونوکرصهیون هستند و به هیچ قیمتی اززیرباراین نوکری بیرون نخواهند آمد چون برایشان پول پرقدرت به ارمغان آورده و برای مردمشان بدبختی ومنفوریت
۷
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
دروغ محضه محاله ترکیه بااسراییل قطع رابطه کنه ،همش تظاهر به دشمنیه
۲
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
دروغگوی بزرگ اگه راست میگی سربازانت را از اسرائیل به ترکیه برگردان و نگذار دستشان بیشتر از این به خون فلسطینیان آلوده شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ان شاالله که دروغشان زاست باشه!!!!! بشنو ولب باور نکن!!! در اوج جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و ایران، آن ها روابطشان را با رژیم صهیونیستی حفظ کردند!!!!!
۱
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اردوغان اصلا قابل اعتماد نیست این منافق دورو قطعا هدفش فریب ایران است در رابطه با سوریه ایران را فریب داد حالا هم با آذربایجان در حال فتنه مشترک با اسرائیل است
۰
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ترکیه باید بیاید زیر پرچم جمهوری اسلامی و اگرنه ترکیه را در نتفه خفه خواهیم کرد
۱۷
۱۸
پاسخ دادن
France
ناشناس
۰۰:۳۷ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
شما همین ایرانو حفظ کردی از جنگ کافیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
این یک شکست راه بردی برای نتانیاهو هست اگر فیلم نباشد چون راه آذربایجان هم بسته میشود الهام از نتانیاهو دوری بکند اگرنکند مورد خشم اردوان قرار می‌گیرد
۶
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
دروغه
۲
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
خیلی خیلی احتیاط کنید ترکیه دیر زمانی است که در خیلی زمینه ها با صهیونها ارتباط داشته سعی آمریکا برای تسلط برگذرگاه زنگزور برای کشاندن پای ناتو به مرزهای ایران است درحالیه ترکیه عضو ناتو است!!! بدور از بدبینی وتوهم توطئه احتیاط کنید شایدبرخلاف ادعای ترکها می خواهند حریم هوایی ترکیه را کاملاً در اختیار دشمنان قراردهند تا سه کشور خبیث اروپایی هم مشارکت در برنامه های شومشان داشته باشند مثل جریان شهادت سرداردلها که آلمانهای نجس مستقیم با یانکیهای حرامزاده مشارکت داشتن
۲
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۲ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
ممنون که گفتی حواسشون باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
منتظر کودتای جدید در ترکیه باشیم
۶
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
این مورد قابل راستی آزمایی نیست ظاهرا ، چون میگید ولی عمل نمی کنید، اگه راست میگید تعلیق روابط سیاسی رو داشته باشید...
۱
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
چرا روابط سیاسی را قطع نمی‌کند؟!!!
ترکیه شریک در جنایات است.
۲
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۲۱:۱۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
امیدکه کشورهای دیگه هم روابط شورابااین رژیم کودک کش قطع کنند.
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
در ۲۴ ساعت اخیر، ۳ کشتی از ترکیه در بندر حیفا پهلو گرفته! باز هم دارن دروغ میگن !
۰
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
تو این ۲ سال اخیر چرا رابطتتون را با اسرائیل قطع نکردید
۰
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
فیلمشو هس
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اردوغان منافق ملعون، باور نکنید پشت پرده کار دیگر می کند
۲
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
پشت پرده مگه چی دیدی داشت چیکار میکرد؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
چوب خدا صدا ندارد همین است اردوان والهایم ونتانیاهو وجولانی هر چهار برعلیه مابودند الان باهم دشمن شدند چون نتانیاهو اردوان را دست خالی گذاشته باید جواب افکار عمومی ترکیه جواب بدهد که از سرنگونی اسد چه چیزی بدست آوردی احتمال وقوع جنگ هم زیاد هست
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
فیلم ترکی
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
زن و شوهر دعوا کند ابلهان باور کنند
۲
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
فقط یه احمق باور میکنه
۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
خودتی چون اینها در سوریه مقابل هم قرار گرفتند نتانیاهو میخواهد سوریه را تجربه بکند اینکار منافع ترکیه درسوریه وحتی اراضی ترکیه راهم تهدید میکند بهمین خاطر در تقابل هم قرار گرفتن ترامپ تمایلی در. مداخله کردن ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
آره آره فقط مروم خودتون باور میکنن
به ترکیه میگن رفیق دزد و شریک غافله
۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اقدام ترکیه هر چند دیر هنگام است اما اقدامی مهم و شایسته تقدیر است و امیدوارم این تصمیم ادامه دار باشد.
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
جنگ زرگری
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
دروغ میگید.اول که می گفتید روابط نداریم الان می‌گویید قطع کردیم کدوم رو باور کنیم
۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۲۰:۰۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
آره گوش ما هم دراز... شماها همتون باهم رفیقین.
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۹:۵۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
سلام دروغه امروز سه تا کشتی ترکیه توی بندر حیفا پهلو گرفتن
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۹:۵۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
کاری که باید ترکیه دو سال پیش انجام می داد اینک انجام داده و بیشتر مصرف داخلی دارد و برای فرار از فشار افکار عمومی جامعه ترکیه منتها فکر نکنم آقای اردوغان از سود تجارت با صهیونیست ها چشم پوشی کند
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
باورش سخته .!!!!!؟؟؟
.چطور بعد از 23 ماه نسل کشی و جنایت جنگی. در غزه !!!!؟؟؟؟
فکر کنم .اختلاف شون سر تقسیم سوریه است!!!!؟؟؟
چونکه فرقه نازی و تروریستی و اپارتاید اجازه نمیدهد به ترکیه سهمی بزرگی از تقسیم سوریه گیرشون بیاد
یا اجازه نمیدهد.ترکیه در سوریه پایگاه داشته باشند!!!!؟؟
به این خاطر ترکیه میخواهد قطع رابطه با غده سرطانی بدخیم کند
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
آره آپارتایده. تایرش بریده رفته آپارات زده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
کمتر فیلم بازی کنید تا بیشتر از این مورد تمسخر قرار نگیرید
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
دروغ
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
دروغه ... همش کشک و دوغه...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
دروع میگن
اینا کلی ملک و تولیدی دارن تو اسراییل سفارتشونم بازه
اینا برای بستن دهن مردمشونه
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
سایر روابط چی؟؟؟
جاسوسی ، امنیتی ، سیاسی و.....؟؟؟؟؟
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ای کاش عرب های بی بخار هم یکم اندازه ایران و ترکیه نسبت به هم کیش و هم فرهنگ و همزبانان خودشون تعصب داشتن.
همه مشکلات حل میشد.
۶
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
به ظاهر خوبه اما در باطن دارن به اسرائیل ترانزیت می کنند...
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمهور ملت
۱۹:۱۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
نوش دارو بعد از مرگ سهراب ، امنیتی پیش پا نگاه کن ....
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
دروغ است ترکیه نقش روباه را بازی می کنه .اعتماد نکنید.
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اردوغان دروغ می‌گوید
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اردوغان دوغ زیاد خورده دروغ زیاد میگه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
غلط کرده مثل یک
اردوغان و اسرائیل باهم مشترک المنافع هستن
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
هر هفته یکبار میگن خداحافط ولی بعد آلمان دومین کشور از لحاظ مراوده اقتصادی با این رژیم همین ترکیه هست حالا نظامیش بماند.
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
جوک خوبی بود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
جوک خوبی بود
۱
۱۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
محمد
۱۸:۵۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
رگ اقتصادی اردوغان زیردست اسرائیل ممکن بیان کن ولی انجام نمیده
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
یعنی شما باور میکنید؟!
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
یعنی جدایی نادر از سیمین ،سمیه نرو
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
باشه
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
همه ش دروغه.
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اردوغان مثل همیشه دروغ میگوید
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
وزیر امور خارجه ترکیه، خطاب به رژیم جعلی اسراییل.اقا ما روابطمان را با شما قطع خواهیم کرد.ولی کسی نفهمد یواشکی از اون پشتها بهتون کمک می کنیم.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
وزیر امور خارجه ترکیه، خطاب به رژیم جعلی اسراییل.اقا ما روابطمان را با شما قطع خواهیم کرد.ولی کسی نفهمد یواشکی از اون پشتها بهتون کمک می کنیم.
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
یک دروغ وحقه بزرگ.اصلا مورداعتماد نیست اردوغان خائن
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
سران ترکیه دروغ می‌گویند. این یک حرکت کثیف سیاسی و فریب است..ترکیه وابسته به سیاست غرب بخصوص آمریکا است..و سران ترکیه برای پوشش و نشان دادن با مسلمانان بخصوص مردم ترکیه این جور وام فریبی ها وحرفا می‌زند اما در پشت پرده تابع سیاست هاي آمریکا و اسرائیل است.
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
فقط حرفه...
عمل چیز دیگه ای میگه...
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
امیدواریم!!!!!!
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بیشعور اول سفارت خانه تعطیل بعدقطع رابطه بکنید توسوریه نتانیاهو ناروزده حمال بی مزد شدین
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
آنهم‌بخاطر غزه نیست بخاطر سوریه است که تورا درآنجا اسراییل آدم حساب نکرد
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
باسلام یک ضرب المثل را خدا بیامرزد قدیمی‌ها را که می‌گفتند بشنو و باور نکن. کشور ترکیه یک کشور خبیث و کافری میباشد که دومش خودش است. و از اجدادش ابوبکر و عمر عثمان تبعیت می‌کند.
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
دروغه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
این قیافه اش چقدر شبیه ایرانی هاست؟ یا تو این عکس شبیه ایرانیا افتاده؟ شایدم بخاطر اعلام قطع رابطه با صهیئنیستها شبیه ایرانی ها شده قیافه اش؟ باید دید جیگر ایرانی ها رو هم داره یا نه!
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
قطعا این کار ریاکاری و دروغی از جانب دولت ترکیه هست‌.ترکیه بزرگترین شریک تجاری رژیم صهیونیستی در منطقه هست و با حرکات منافقانه خود شریک جرم صهیونیست ها در کشتار مردم غزه هست
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ترکیه ای ها حالا فهمیدید امنیت در سوریه در زمان حاج قاسم به امنیت شما هم منجر شده بود
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اردوغان کثیف تر از نتانیاهو اسراییله.
یک روز ضربه سختی خواهد خورد ازین اسرائیل.
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
انشاءالله که سر عقل بیان و خبر واقعیت داشته باشد
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
امیدوارم فردا دم خروس بیرون نزنه،سگ زرد برادر شغاله
۱
۱۲
پاسخ دادن
