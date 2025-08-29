باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محسن پاکنژاد وزیر نفت در خصوص فعال شدن اسنپ بک و اثرگذاری آن بر فروش نفت اظهار داشت:ايران سالها با محدودیتهای فروش نفت مواجه بوده و این باعث شده که تخصص لازم برای دور زدن این محدودیتها را در مجموعه صنعت نفت داشته باشیم.
وی ادامه داد: من در آنجا بودم و عملاً در شرایط تحریم، تیمی که در صنعت نفت داریم، راه و روش فروش نفت را در محدودیتهای مختلف برنامهریزی میکند. طبیعتاً اسنپ بک هم میتواند تا حدودی شرایط را به سمتی ببرد که نیازمند اتخاذ تدابیر جدید باشد، ولی ما دست و پا بسته در مقابل این محدودیتها نیستیم و تمام تلاشمان را خواهیم کرد.
پاکنژاد در خصوص میزان تولید نفت و افزایش آن تا پایان گفت: من معمولاً پرهیز میکنم از گفتن رقم تولید، اما بهطور متوسط در طول یک سال گذشته، ۱۲۷ هزار بشکه در روز ظرفیت تولید نفت خام کشور افزایش پیدا کرده و این متوسط روزانه است .
وی ادامه داد: عملاً اهداف کمی که در برنامه هفتم ت تعریف شده، حدود ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز به تولید باید برسیم که معادل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت تولید است.
او گفت: برنامهریزیها و سرمایهگذاریهایی که انجام خواهد شد، همه در مسیری است که ما بتوانیم به این هدف برسیم.