وزیر نفت گفت: اسنپ‌بک در حوزه فروش نفت محدودیت ایجاد می‌کند، اما در برابر این محدودیت‌ها دست‌بسته نیستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در خصوص فعال شدن اسنپ بک و اثرگذاری آن بر فروش نفت اظهار داشت:ايران سال‌ها با محدودیت‌های فروش نفت مواجه بوده و این باعث شده که تخصص لازم برای دور زدن این محدودیت‌ها را در مجموعه صنعت نفت داشته باشیم. 

وی ادامه داد:  من در آنجا بودم و عملاً در شرایط تحریم، تیمی که در صنعت نفت داریم، راه و روش فروش نفت را در محدودیت‌های مختلف برنامه‌ریزی می‌کند. طبیعتاً اسنپ  بک هم می‌تواند تا حدودی شرایط را به سمتی ببرد که نیازمند اتخاذ تدابیر جدید باشد، ولی ما دست و پا بسته در مقابل این محدودیت‌ها نیستیم و تمام تلاش‌مان  را خواهیم کرد.

پاک‌نژاد در خصوص میزان تولید نفت و افزایش آن تا پایان گفت: من معمولاً پرهیز می‌کنم از گفتن رقم تولید، اما به‌طور متوسط در طول یک سال گذشته، ۱۲۷ هزار بشکه در روز ظرفیت تولید نفت خام کشور افزایش پیدا کرده  و این متوسط روزانه است .

وی ادامه داد: عملاً اهداف کمی که در برنامه هفتم ت تعریف شده، حدود ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز به تولید باید برسیم که معادل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت تولید است.

او گفت:  برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام خواهد شد، همه در مسیری است که ما بتوانیم به این هدف برسیم. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وزیر نفت ، تولید نفت
خبرهای مرتبط
افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت انتقال فرآورده به مرکز کشور
بهره‌برداری از ۲۹۰۰ کیلومتر خطوط انتقال نفت و فرآورده تا پایان برنامه هفتم
گام‌های پالایش و پخش برای رفع ناترازی؛ از افزایش تولید تا مقابله با قاچاق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اقتصاد مردمو هم درست کنید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
باید خام فروشی نفت تمام شود باید کالاهای نهایی در کشور به سرعت با دانش با کیفیت ساخت شوند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
چشم عباس آقا
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
آخرین اخبار
مساحت اراضی کشاورزی بیش از ۱۷ میلیون هکتار است+ فیلم
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
شناسایی ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان تهران
۳.۲ همت برای توسعه شهر‌های جدید در هفته دولت سرمایه‌گذاری شد
کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق کشور
۲۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز واردات/ حراج شمش طلا در ۱۱ شهریور
تحقق رشد ۲۳ درصد صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم
مرجع رسمی حساب‌های ملی و رشد اقتصادی فقط مرکز آمار ایران است
سقف تعهدات صندوق بیمه کشاورزی در گندم ۵۰ درصد افزایش می‌یابد
لبیک سازمان اداری و استخدامی به درخواست پزشکیان/ دستگاه‌های موازی حذف می‌شوند
هدف‌گذاری تولید ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب گاز تا پایان برنامه هفتم
افزایش ظرفیت دریافت خوراک پالایشگاه ششم پارس جنوبی
چه چالش‌های برای بیمه بانوان فاقد گواهینامه موتورسیکلت وجود دارد؟ + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ شهریور ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ شهریور ۱۴۰۴
سالانه ۱۱ میلیون راس دام سبک و سنگین کشتار می شود
افزایش پرواز‌های عمره از مهرماه/ اعزام زائران به مدینه و جده از ۵ ایستگاه
تقویت دیپلماسی ریلی میان راه‌آهن‌های ایران و روسیه
حقوق ورودی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اصلاح شد+ عکس
۵۰ درصد تراکتور‌های کشور فرسوده هستند
بهره‌برداری از ۲هزار و ۱۸۶ پروژه گازرسانی در هفته دولت